Comercial y otra goleada para alimentar el sueño de pelear bien arriba

Comercial doblegó a Sansinena en Cerri por 4 a 1, logró su segundo triunfo en fila y se metió en la conversación por los dos primeros lugares.

El elenco portuario se impuso con goles de Agustín Grippaudo (2), Juan José González y Mateo Silenzi, mientras que Joel Haure descontó para el albirrojo.

Las claves

El equipo de Pablo Recalde se defendió bien cuando el local lo atacó y, luego, golpeó en momentos claves.

Por otro lado, el equipo visitante aprovechó que su rival se quedó con un hombre menos por la expulsión de Merigo para ampliar la ventaja en los minutos finales.

Sansinena hizo méritos para algo más, pero la jerarquía de Comercial fue determinante en el desarrollo del partido.

Los goles

0–1. Novoa habilitó a Grippaudo, quien ingresó al área por el carril izquierdo y definió por debajo de Petercic.

0–2. Tras un tiro de esquina desde la derecha de Durand, emergió Juan José González para pescar el balón y estirar diferencias.

1–2. Una corajeada de Joel Haure, quien trabó y ganó dos veces, le permitió quedar mano a mano y definió por encima de Carnicero.

1–3. Germán Durand ejecutó un tiro libre que conectó Agustín Grippaudo para ponerla contra el palo izquierdo del golero local.

1–4. Santiago Storti habilitó a Mateo Silenzi quien llegó cómodo a posición de gol y sentenció la historia.

Las figuras

Agustín Grippaudo. Además se convertirse en el goleador de la tarde, realizó un desgaste físico importante que lo llevó a ser el más peligroso de Comercial.

También se destacó Juan José González, quien cumplió en la zaga y anotó su primer tanto con la camiseta de Comercial.

A su vez, Germán Durand también fue clave en la pelota detenida. De hecho, gran porcentaje de los dos goles de balón parado fueron del volante central, quien además fue inteligente para ganar faltas a la hora de defender el resultado.

Video: mirá la nota con el mejor de la tarde

El pibe

Mateo Silenzi. En la primera pelota que tocó tuvo una oportunidad inmejorable, pero con el arco vacío definió por arriba. Sin embargo, tuvo otra chance y se tomó revancha.

La síntesis

SANSINENA 1

Petercic 6

Haure 7

Carpensano 5

Lucanera (c) 6

Besga 5

Gandolfo 5

Sieben 5

Merigo 5

M. Bouven 6

Cornou 5

Stortini 5

DT: F. Eulech



COMERCIAL 4

Carnicero 6

Cartes 5

J.J. González 8

Armario 6 ©

Kessler 5

Storti 6

Durand 7

GRIPPAUDO 8

Novoa 6

Rosas 5

Abdala 6

DT: P. Recalde



GOLES: Grippaudo (C), a los 20 y 85m.; J.J. González (C), a los 42m.; Haure (S), a los 52m. y Silenzi (C), a los 92m.

INCIDENCIA. A los 85m., fue expulsado Merigo (S).

CAMBIOS. 32m. Acevedo (5) por Gandolfo y 73m G. Fernández por Sieben, en Sansinena; 56m. Giordano (5) por Kessler, 73m. Silenzi por Rosas y 84m. Carreño por Abdala, en Comercial.

ARBITRO: Alfredo Troche (6).

TERCERA JUVENIL: Comercial, 4 a 0.

CANCHA: Sansinena (6).