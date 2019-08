Juan Cruz Álvarez, el hombre que cambió el volante por la música electrónica

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa de hoy)

De una pista a otra. De viajar a más de 300 kilómetros por hora a copar un escenario y mezclar discos. De tutearse con el mundo de la Fórmula 1 a ser uno de los DJ más populares del país...

Esas son las dos caras del arrecifeño Juan Cruz Álvarez (34), quien hizo a un lado su faceta de piloto de carreras profesional, para, paulatinamente, ganar consideración en su nuevo pasatiempo: la música.

"Fue medio raro lo que pasó. Subí mi primer trabajo a las redes sociales y a las horas había causado un boom tremendo. Es rarísimo, pero lo estoy disfrutando mucho", contó.

Su costado artístico saltó a la fama hace un par de semanas, cuando el ex piloto de GP2 Series (telonera de la F1) alcanzó la cima en el ranking argentino de "Deep House" (una rama del género electrónico).

"Fue la primera set list que subí a internet, pero generó un impacto tremendo. Alcanzó el primer puesto a las 24 horas de subirlo. ¡Un flash! De hecho, si mirás mi cuenta de Instagram de DJ, apenas tengo 600 seguidores, contra los 20 mil que tengo en mi perfil de piloto. No soy popular en el rubro, pero gracias a eso, mi nombre va llegándole a la gente", agregó.

—¿Cómo fue que se te dio por este hobbie?

—Siempre me gustó la música. Y hace tres o cuatro años que me fui metiendo bastante en el ambiente. Tengo una amistad grande con Mariano Mellino, uno de los DJ más prestigiosos del país, y fue él quien me incitó, enseñó y metió cada vez más en el ambiente.

Aunque, indirectamente, también incidió la responsabilidad laboral...

"Corrí el año pasado para BMW en el campeonato europeo de GT, pero como tenía que dedicarle mucho tiempo a la empresa familiar, tuve que colgar el casco. Ahora, cada rato libre que tengo, se lo dedico a la música", detalló.

—¿Qué cosas se tienen en cuenta a la hora de mezclar discos?

—Lo fundamental en el género que nos manejamos, que es el Deep House y Progresive House, es la creación de un set list seleccionando la música por tonos y por intensidad. De alguna forma, la idea es creando enganchados de no más de 3 horas y media, con 30 o 40 canciones, haciéndolo sonar como si lo conformara solo una. Ahí es donde está la habilidad del DJ, o donde se nota la diferencia entre uno y otro.

"Etapa cerrada"

Así de terminante fue Juan Cruz al responder la pregunta: ¿Y el automovilismo?

"Lo laboral no me deja hacerlo al nivel que quiero. Para eso me tendría que ir a vivir a Europa y estar 100% abocado a eso. Todavía me llaman del país para correr en Súper TC2000 o Top Race V6, pero la verdad no me siento atraído por el automovilismo argentino. Es una etapa cerrada", enfatizó.

"Ya lo dije en su momento, el automovilismo argentino no tiene atractivo como deporte. Desde chico me aboqué a la actividad aspirando a ser profesional, no para otra cosa. Pero acá, lamentablemente hay mucha burocracia, acomodos y arreglos. El deporte está muerto y eso hace que no me genere atracción", sentenció Álvarez, quien dejó de competir en el país en 2013.

“Hubo pocos pilotos que lograron lo que yo hice”

La biografía deportiva de Juan Cruz Álvarez alcanzó su punto alto en 2005, cuando compitió para el Campos Racing en la GP2 Series; aventura que repitió en 2006, para el equipo Racing Engenieering, por un puñado de pruebas.

Sus mejores resultados se dieron en Spa-Francorchamps (Bélgica), logrando un 5° y 6° puesto, en las respectivas carreras.

Previamente, el arrecifeño fue reconocido como el novato del año de la Fórmula World Series 3.5 (2004), con una victoria y 5 podios, y campeón de la World Series Light (2003), con 11 triunfos.

Ese notable curriculum lo llevó a ser parte del programa RDD Renault Driver Development de F1.

"Creo que mi carrera fue buena. Hubo pocos pilotos que lograron lo que yo hice. Ganar carreras en el país y en el exterior, ganar campeonatos en otros países y tener contratos con equipos de Fórmula 1, no es nada sencillo. Viéndolo así creo que fue una carrera excepcional", contó Álvarez, quien en el país compitió en TRV6 y Súper TC2000.

"Algunos me reprocharon que no llegué a la Fórmula 1. Pero viste que acá en el país, se critica a Messi (Lionel), cómo no me van a criticar a mí (risas). La opinión del argentino es relativa", cerró.