"Estamos viviendo una crisis de valores", aseguró el pastor Luis José, candidato a intendente

El candidato a intendente del Frente Nos, el pastor Luis José, habló esta mañana por LU2 tras las PASO del último domingo.

"El balance es más que satisfactorio, estoy muy conforme tras unos 5 meses de trabajo", comenzó diciendo José.

Y añadió: "Ahora tenemos que trabajar para octubre, tenemos como propósito instalar un concejal en el Concejo Deliberante".

José indicó que al menos tendrían que duplicar los votos obtenidos el domingo: "Hubo una gran cantidad de votos en blanco y candidatos que lamentablemente no han podido seguir; vamos a tratar de captar algunos de esos votos".

"No tenemos plata, hemos hecho esto sin plata, trabajando a pulmón. La idea es seguir caminando las calles", aseguró.

El candidato de Nos contó que la primera meta era superar las PASO y lo consiguieron: "No pensábamos un 3.55 % porque no teníamos idea de dónde estábamos parados".

"La crisis que estamos viviendo los argentinos no es solo una crisis económica y financiera, estamos viviendo una crisis de valores: si las cosas no salen como yo quiero, me encargo de que las cosas se desestabilicen", lamentó.

Por eso, explicó que su espacio apunta a cambiar ese patrón de pensamiento.

José también señaló que lo que sucedió a nivel nacional repercutió en la ciudad: "La victoria de Alberto Fernández favoreció a Federico Susbielles".

Por último, contó que recibieron el apoyo del representante de su espacio a nivel nacional: "Hemos recibido felicitaciones de (Juan José) Gómez Centurión por las elecciones en la Sexta. Gómez Centurión está teniendo un apoyo interesante y en Bahía la gente nos conoce".