Sansinena se vuelve a medir con Tiro Federal en el Pirrone

Sansinena seguirá sumando minutos de fútbol y mañana enfrentará a Tiro Federal, en otro cotejo de carácter preparatorio para el debut en el Torneo Federal A, temporada 2019-2020.

La escuadra que comanda Marco González viene de golear a Alumni de Coronel Pringles por 6 a 0 y ya había enfrentado a Tiro Federal la semana pasada (éxito 1 a 0).

El encuentro se disputará mañana a las 16, en el Onofre Pirrone.

Además, el club "tripero" sumó al delantero Leonel López, de último paso por Coronel Aguirre.

Anteriormente, habían arribado Alan Nicolás Báez (arquero de 25 años, ex Ferro de Olavarria), Ezequiel Viola (arquero de 31 años, ex Olimpo); Emiliano Belfiore (defensor de 23 años, ex Defensores de Salto); Agustín Osinaga (defensor de 21 años, ex Olimpo); Rodrigo Herrera (defensor de 30 años, ex Racing de Córdoba) y Hernán Sosa (defensor de 24 años, ex Racing de Olavarría).