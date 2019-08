“El líder fugaz”: la historia de Alejandro Sabella contada por un bahiense

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

Alejandro Sabella es el entrenador al que más de una generación de jóvenes le debe la mayor alegría que le dio la Selección Argentina de fútbol.

Además, es el único DT argentino en consagrarse campeón de la Copa Libertadores y dirigir una final del Mundial.

Pero, sobre todo, Sabella es un símbolo del fútbol argentino en los últimos años, por sus condiciones como orientador y por los valores que el gran mundo del deporte le destaca cada vez que la situación lo amerita. Esto, sin remarcar lo que significa para los fieles seguidores de esa "escuela" de identidad llamada Estudiantes de La Plata.

Y como a todas las personas que logran trascender les suele pasar, su vida y obra quedará plasmada en un documental. Y ese desafío de llevarla a la pantalla lo tendrá un bahiense.

Se trata de Nicolás Giménez (25 años), estudiante de la Licenciatura en Audiovisuales en la UNLP y quien, junto a Juan Szelagowski y Paulo Silva, plasmarán la vida de Sabella en el El líder fugaz (@documentalsabella).

“La propuesta llegó a través de Paulo, que escribió su biografía (NdR: “Hablemos de Sabella”). Y como a él le habían quedado cosas en el tintero, en principio quería armar un segundo libro o bien hacer algo distinto. Entonces, se le ocurrió esto de filmar un documental, preguntó quiénes lo podían hacer y terminó cayendo en nosotros. Él trabaja con la idea original y dando una mano en el guión y con la investigación. Y nosotros con la puesta en escena, lo técnico y transformar eso en un documental”, explicó Nico.

Backs Stage: Alejandro Sabella en su casa, mientras Nico y Juan captan el momento.

Pese a su extensa carrera como futbolista, en la que se destacan sus comienzos en River, su paso por el fútbol inglés y su encuentro con Estudiantes de La Plata y Carlos Bilardo, su historia más gloriosa, Sabella la escribió en sus años como entrenador, luego de ser un ayudante emblemático de la época de Daniel Pasarella en el banco de suplentes.

"Los momentos donde más queremos hacer hincapié es la Selección, desde las Eliminatorias hasta la final de Brasil 2014. Es un punto muy fuerte de su vida y es un broche de oro. Pero también nos interesa poder recuperar lo que lo llevó a ese lugar", señaló.

Los padres de la criatura: con Verón y Sabella como estandartes, Estudiantes levantó su cuarta Copa Libertadores en 2009.

Todo eso se podrá ver en un documental de alrededor de 90 minutos.

“Era una desafío grande y una oportunidad. De entrada no estaba muy claro hacia dónde ir. Lo único que nos planteamos en ese momento fue tener la libertad de contar la historia que nosotros quisiéramos contar. Nos interesaba enamorarnos también de Sabella y no que sea alguien que venga y que nos diga hagamos un documental sobre 'x' persona porque a mi me gusta esto y lo otro. Es decir, queríamos tener posibilidades artísticas y no que sea un trabajo por encargo", continuó Nico.

Sabella consuela a Messi tras la final en el Maracaná.

Una vez aceptada la propuesta y con el rumbo claro, Nicolás y Juan debían establecer un vínculo con el protagonista (que Paulo ya tenía), para poder lograr el clima que ellos pretendían.

"Fuimos un día a tomar mate a la casa y empezamos a charlar. Ese primer encuentro fue para presentarnos, nos conocimos, le contamos nuestra idea y le mostramos algo del guión. El es una persona como cuando jugaba: callado, no habla. Se complementa muy bien con Silvana (su esposa), ella es la que habla; el te mide de entrada, como que escucha primero. Se ve que construye ese pensamiento, no prejuzga ni nada. La primera media hora no habló, después, no sé, le caímos bien, se sintió cómodo, y se largó. Es una persona muy modesta. Ahí tenemos otro desafío, que es que él asuma cosas que hizo bien", graficó el bahiense.

"Yo creo -agregó- que es una persona que en su carrera como jugador y como técnico no habló mucho, fue muy mesurado. Y creo que ahora, a raíz de la enfermedad y de todo lo que vivió, incluso estando cerca de la muerte, o alguna movilización que tuvo, se dio cuenta del legado que puede dejar o transmitir; esto es una apreciación personal", avisó Nicolás.

Nico, Juan y Paulo con el "Líder Fugaz" de fondo.

El documental -que ya fue presentado en La Plata a modo de adelanto- tiene como fecha de lanzamiento julio de 2020.

Aunque todavía le queda la mitad de la etapa de rodaje, en la que tienen pactadas entrevistas con Verón, Crespo y Gallardo. Y luego, la etapa de postproducción.

"Como apuntamos a un proyecto grande, que se pueda girar en Argentina y en el exterior, la idea es hacer algo de calidad y para eso hay que llevarlo a técnicos especializados. Estamos buscando un financiamiento grande, más que nada para esa parte. La diferencia entre hacer la mezcla final de sonido en mi computadora o hacerlo en un estudio, es que te da un standard que te permite colocarlo en ciertas plataformas o no. Por ejemplo, nos permitiría estrenar en sala, llevarlo a un cine", explicó Giménez.

Sabella y su historia merecen un documental, que tendrá el sello de un bahiense...

La final contra Alemania y el histórico video del pizarrón

Otro de los grandes hitos de Sabella como DT fue en 2009, cuando su Estudiantes puso contra las cuerdas al Barcelona de Messi y Guardiola, quizás el mejor equipo de fútbol de todos los tiempos, en la final del Mundial de Clubes. Luego, se hizo viral un video del él explicando cómo había planteado el encuentro.

"Nos sorprendió como se entregó a la cámara y a contestar todo. Siempre nos dice 'ven, esto me lo tendrían que haber avisado, lo pensaba y la semana que viene les daba una respuesta'. Pero eso es justo lo que no queremos. Pero 100% dispuesto, por ejemplo está el famoso video donde él explica como planteó el partido contra Barcelona y queríamos recrear eso. Capaz no con ese partido, sino con la final contra Alemania. Un partido que el no volvió a ver nunca más, pero que lo tiene en la cabeza. Nos dice: 'No me pidan que lo vuelva a ver, pero no tengo problema de explicarles todo lo demás'", señaló Nico.

Esa predisposición también llegó desde el entorno familiar de Alejandro.

"Su familia nos mostró un cuarto con cosas de él y nos lo puso a disposición. Desde camisetas de cuando jugó en Inglaterra hasta cosas de su comunión", agregó.

¿Por qué el "Líder Fugaz"?

"Entendimos que hay algo muy fuerte en él que es el legado que deja, y eso es lo que queremos transmitir. Estas semillas que fue dejando en los lugares donde estuvo y que después crece algo grande. Y que muchas veces no es a él a quien se lo atribuye, porque esos grandes logros no se dan en el momento en el que está físicamente presente", explicó Nicolás.

"Pero vimos que era algo que se reiteraba en su vida -amplió-, algo que Alejandro hace bien y que da su frutos a futuro, es una persona que realmente puede pensar a mediano y largo plazo en un país donde el fútbol es muy exitista. Y desde ahí nace nuestra idea del “Líder Fugaz”. Es una persona que se caracteriza por ser un líder, que lleva un grupo, que guía el proyecto, pero también tiene algo de fugaz. Pasa y después se ve la estela y lo que dejó, pero que nunca tiene esta idea de perdurar en un lugar. De ahí surge el nombre. Se lo planteamos y le encantó de entrada, fue un momento muy lindo nuestro de encuentro con él. No solo le gustó el nombre sino que reflexionamos sobre eso y coincidimos, fue como bueno nos estamos entendiendo, vamos al mismo lugar. Pudimos entrar en confianza y darle esta idea de que vamos a contarlo desde le lugar que el también lo piensa o que comparte en un punto nuestra mirada", recordó.