Luis Brandoni con La Nueva: "En 2001 nos tomaron por giles, pero no era tan así"

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

La película “La odisea de los giles”, que estrena el próximo jueves, es muy difícil de clasificar dentro de un género específico. Por esa razón le preguntamos a Luis Brandoni cómo podíamos etiquetarla.

“Tengo una forma de clasificar a las películas como cuando era pibe: las de espadeo, las de cowboys, las de amor y las de aventuras. Esta es de aventuras, con muchos condimentos. Tiene un contexto social importante, un hecho social trascendente que ocurrió en nuestro país”, aclaró Luis Brandoni.

Se refiere al contexto previo y posterior al estallido económico y social ocurrido en nuestro país en 2001.

La ficción está anclada en aquella época y tiene tanto humor como drama y algo de ciencia ficción.

Fue dirigida por Sebastián Borensztein y protagonizada, además, por Ricardo y Chino Darín, Verónica Llinás, Rita Cortese, Marco Caponi, Daniel Araoz y Carlos Belloso.

Es distribuida por Warner Bross Pictures y producida por Kenia Films y K&S.

Algunos fueron deshonestos

—En aquella época hubo gente que se aprovechó de la honestidad de muchos.

—Decir que fueron deshonestos es decirlo de una manera elegante. Esta película trata sobre la reacción de un grupo de supuestos ingenuos que se ven forzados a solidarizarse o se solidarizan naturalmente ante la adversidad. Emprenden una aventura muy atractiva desde el punto de vista cinematográfico. A eso se le suman las diferencias sociales y la naturaleza de un grupo muy ecléctico, variopinto.

—¿Cómo te pegó a vos la crisis?

—Lo tomé con cierta resignación, más allá de la indignación que me provocó. No hice otra cosa que aportar por un plazo de recuperación tan largo como riesgoso para mi. Esperé 12 años para recuperar lo que había perdido y traté de sobreponerme. Era todo lo que tenía. Por supuesto que el drama social también me impactó muchísimo.De todas maneras no me quedé fijado en eso.

Cerrar la grieta me parece demasiado pedir para una película y el cine (risas). Acuñé una frase que dice que el arte es la posibilidad de hacernos sentir aunque sea por un rato mejores personas".

—En la película se une un grupo muy heterogéneo, cosa que parece imposible en la Argentina actual.

—En la película es un disparador, pero lo que ocurre dramáticamente tiene que ver en todo caso con una cosa más actual: la deshonestidad, el acuerdo entre un gerente de un banco y un inescrupuloso... Me parece que eso está ahí, también la reacción de la gente, más allá de lo que significó el 2001 y el corralito, me parece que la indignación de la gente es con estos sujetos despreciables. La reacción, el empeñarse y el asociarse es la parte más edificante que muestra la película.

La ironía del “gil”

—¿Te sentiste un gil en algún momento?

—Una acepción de “gil” es “ingenuo”. Antonio Porchia, quien escribió sólo un libro en su vida dijo “un poco la ingenuidad nunca se aparta de mi y ella es la que me protege”. La palabra “giles” en el título resulta un poco irónica. Nos tomaron por giles, pero no era tan así... Es una palabra muy fuerte. Que esté en un título de una película me parece un hallazgo porque le da identidad, nacionalidad, ironía e incluye el humor. Me parece muy valiosa.

—¿Qué sabor te dejó la película como espectador?

—La película tiene dos etapas muy nítidas. Nadie les sacó nada a ellos. Pero ellos pusieron. Algunos 120 dólares, otros 1000 otros 120.000. Hay un acto de fe que es importante destacar. Por eso creo que la película deja un sabor grato, edificante.

—¿Por qué cosas creés que vale la pena luchar?

—Por estas cosas, incluso por cosas que parecen pequeñas pero no lo son. Un hombre y una mujer, en algún momento necesitan revelarse contra algo. Si lo hacen, más allá del resultado, se van a sentir más valorizadas. Porque se atrevió nomás. Sólo por eso. Me parece que eso hace bien.

—El elenco es ideológicamente muy diverso. Hay un peronista cordobés, un anarquista... ¿Creen que que es posible ayudar a cerrar la grieta?

—Me parece mucho pedirle a una película y al cine (risas). Acuñé una frase que dice que el arte es la posibilidad de hacernos sentir aunque sea por un rato mejores personas. No sé si va a modificar las cosas, si va a resolver o a suturar la grieta, pero que le va a hacer bien a la gente, no tengo dudas. Seguro que le va a hacer bien.

“Hace muchos años, en el festival de Cine de la Habana, el director del Instituto de Cine de Cuba hablaba con su par argentino sobre cine y le decía: “nosotros, los latinoamericanos, en las películas mueren o pierden, en cambio los norteamericanos salen con la mejor chica, ganan... alguna vez tenemos que hacer nosotros eso”. Por eso en la película “Darse cuenta” se modificó el final y por primera vez un latino terminó bien. Esta película tiene algo de ese efecto. No creo que pueda tanto como cerrar la grieta, pero puede dar una mano”.