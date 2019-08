Elecciones 2019: ¿Roberto Lavagna se queda sin candidatos locales en Bahía Blanca?

Las listas de Consenso Federal llegaron a Bahía Blanca sin el segmento correspondiente a intendente, concejales y consejeros escolares, por lo que es cada vez mayor la posibilidad de que Roberto Lavagna no tenga referentes locales en los comicios de este año.

“No digo que sea una proscripción, pero se acerca bastante”, dijo a LU2 el abogado Hernán González Bécares, primer precandidato a concejal de la lista (aún no oficializada) que encabeza María Rosa Cuadro.

El dirigente reveló que Consenso Federal tiene problemas similares en al menos 15 distritos bonaerenses, cuatro de los cuales corresponden a esta Sección Electoral.

“No sólo no está oficializada la lista de Bahía Blanca al día de hoy, sino tampoco las de Coronel Suárez, Coronel Pringles y Laprida”, puntualizó.

Graciela Kundt, María Rosa Cuadro y Hernán González Bécares, referentes de Lavagna en Bahía Blanca.

González Bécares dijo que “hace días” que se sabía que las actas de impresión habían salido de la Junta Electoral bonaerense sin el segmento liderado por Cuadro como precandidata a intendente, aunque esperaba que el tribunal reconsiderara su decisión.

“Sin embargo, ayer (la precandidata a diputada nacional) Graciela Camaño nos trajo a Bahía las listas impresas y falta el tramo local. Todavía hay tiempo de que esto cambie. O sea, las posibilidades de que oficialicen la lista y la podamos reimprimir están, pero tengo que ser sincero: es difícil”, reconoció el dirigente.

“Todos los plazos para hacer correcciones o lo que haya que hacer expiraron. Por eso, si me preguntan cuántas posibilidades tenemos hoy de participar a nivel local, reconozco que no son muchas. Sólo nos queda apelar a recursos judiciales, pero no hay mucho tiempo”, lamentó.

Hernán González Bécares.

“Nos preocupa el accionar de la Junta Electoral”

El plazo de presentación de listas venció el 22 de junio pasado, aunque la Junta Electoral recién publicó a principios de julio, en su página web, las listas oficializadas.

En aquel momento no figuraban allí ninguna de las nóminas de Consenso Federal, aunque con el correr de los días fueron apareciendo. Salvo, por supuesto, las de 15 distritos.

“Como nuestra lista estaba ausente empezamos a llamar todos los días. Incluso los apoderados nos decían que era una cuestión administrativa, que ya la iban a cargar. Sin embargo, eso no ocurrió”, señaló González Bécares.

“La semana pasada ya iniciamos acciones legales, presentamos un amparo y diversos escritos”, añadió.

En algún momento la Junta Electoral dejó trascender que faltaba una parte de la información requerida, pero nunca nos lo dijeron oficialmente qué. Si lo hubieran hecho, por supuesto que habríamos corregido el error”.

El problema -denunció- es que la Junta Electoral tardó mucho en comunicar que la lista no estaba oficializada y, cuando lo hizo, no explicaron el por qué ni la forma de remediar un supuesto error.

“Si hubo irregularidades en la nómina, nunca nos dijeron cuál fue, pese a que la Junta tiene la obligación de hacerlo. Nos preocupa mucho este accionar de la JE, porque terminan siendo un filtro que determina quién sí y quién no puede presentarse a una elección”, disparó.

El precandidato a edil señaló que tanto Roberto Lavagna como Juan Manuel Urtubey conocían este problema en la víspera, cuando llegaron a Bahía Blanca.

En Coronel Suárez bajaron la lista porque supuestamente habíamos anotado a alguien que no tiene la edad suficiente para ser concejal, que son 25 años. Presentamos el documento y demostramos que tiene 28 años... pero tampoco la aprobaron”.

“No dijeron nada porque antes querían hablar con nosotros. Cuando lo hicieron pusieron en marcha otro tipo de resortes legales, a nivel nacional, para tratar de que se oficialice”, señaló.

“Tanto Lavagna como Urtubey nos dijeron que esto es una locura, que no puede ocurrir algo así en una ciudad que tiene la misma población que provincias enteras, como Santa Cruz o La Pampa”, añadió.