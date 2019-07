Una gran venta, obras en la Escuela Nº 2, visitas postergadas y más sobre Dow

--Buen día, Juan María. ¿Vas a ver la final de la Copa América?

--Por suerte tengo otras opciones para disfrutar del domingo. Aunque hoy todos somos Perú.

--Por supuesto. ¿Trajiste alguna novedad importante para empezar a calentar la charla?

--Claro. Jamás te dejé en banda. ¿Qué tal si te digo que el jueves se completó uno de los negocios inmobiliarios más importantes de los últimos años en la ciudad?

--No soy adivino, pero creo que te referís al remate de lo que fue el Expreso Sud Atlántico, la tradicional empresa de transportes que durante tanto tiempo condujo el inolvidable Pipa Migliorini.

--Tenés buen olfato... Dicho sea de paso, ¿qué diría Pipa ante los problemas que está viviendo Olimpo, el club que también supo presidir con tanta dedicación...?

--No quiero imaginármelo... Bueno, yendo al grano, el título periodístico sería más o menos éste: Se vendió Sud Atlántico en 35.450.000 pesos...

--Muy buena guita...

--Ya lo creo. Pensá que la base por las instalaciones ubicadas frente a la plaza de Villa Mitre apenas superaba los 5.100.000 pesos. Y te digo más: los martilleros Carlos Esteban, padre e hijo, se habrían visto sorprendidos por la cifra, porque creo que esperaban menos.

--La pregunta obvia es: ¿quién compró?, aunque ya adivino la respuesta.

--Estás en lo cierto. En este tipo de operaciones, el comprador siempre busca el anonimato, de ser posible... máxime que esta vez la venta se hizo mediante el nuevo sistema de remate electrónico. O sea que se iban recibiendo las ofertas por Internet, pero sin que el oferente estuviera identificado. Apenas por un número... Así los diversos interesados iban subiendo la propuesta, hasta que el jueves llegó el plazo de cierre.

--¿Alguna puntita?

--Lo único que pude averiguar es que la compradora sería una empresa de electrodomésticos de la ciudad que en mayo desembarcó en La Pampa, en un exlocal de Lucaioli... Con eso, es bastante, me parece...

--En el barrio se comentaba que había un supermercadista muy grande también interesado...

--Es cierto, pero se bajó de la puja cuando faltaban pocos metros para el disco.

--No sé los valores del mercado inmobiliario, pero la cifra que me diste, si la pasamos a dólares, se convierte en dólares, estaríamos hablando de unos 820 mil de los verdes. Supongo que el comprador tendrá ya, al menos en la cabeza, una idea bien definida de lo que va a hacer allí.

--Pienso lo mismo. Podríamos pensar en un gran local comercial y depósito de mercadería. Claro que la palabra final la tendrá el dueño, obvio...

--Buena temporada para los tricolores: en fútbol, en básquet y ahora también en la actividad empresaria. Muy diferente al presente de sus primos.

--Ni hablar... Qué novela la de Olimpo.

--La verdad que fueron días muy convulsionados los que vivió la institución aurinegra. Y aún el destino es incierto cuando los tiempos deportivos apremian.

--El Colo ya presentó su renuncia indeclinable a la presidencia.

--Sí, pero hay un grupo de dirigentes que aún no renunció, con Hernán Albisu a la cabeza, que planteó la necesidad de realizar una transición ordenada para no dejar acéfalo al club y buscar una lista de unidad entre todos aquellos que quieran ayudar a la entidad en estos momentos turbulentos.

--¿Lo ves viable?

--Sinceramente, no. Alfredo ya tiene a su tropa lista y, según me dijeron, no aceptaría incluir gente que estuvo en la vereda de enfrente. Hay conversaciones, pero las diferencias entre un grupo y otro son notorias.

--Entonces, ¿el “tordo” será presidente tras la Asamblea Extraordinaria?

--Según me dijeron, tiene pocas chances. Hay que modificar el Estatuto y muchos que peinan canas ya avisaron que no ven con buenos ojos que se haga cargo del club una persona que lleva poco más de un mes como socio. En contrapartida, es muy querido por los hinchas del fútbol. Habrá que ver qué pesa más, pero yo pondría algunas fichas en algún tapado.

--Bueno, pero lo concreto es que se fue el Colo, una persona que le quiso dar una visión distinta a Olimpo como club pero que, evidentemente, más allá de los resultados, causas y consecuencias, no es para el fútbol de hoy.

--Coincido. ¿Qué otra cosa trajiste para el café de hoy.

Mejoras en la Escuela 2

--Tengo una que te va a gustar. Van a invertir 27,5 millones de pesos en la histórica Escuela Nº 2, de Vieytes 51. Recordá que además de la primaria funcionan otras instituciones ahí, como el Instituto Avanza.

--Buena plata. ¿Van a sacar esa empalizada horrible de una buena vez?

--Para eso no tengo buenas noticias. La inversión está enfocada en arreglos interiores, porque se consideran prioritarios para la seguridad de la comunidad educativa. Se piensa en la refacción total de los sanitarios de planta baja y planta alta, reparación de cubiertas y adecuación de salidas de emergencia, entre otras cosas.

--¿Cuándo empiezan?

--Si se llega a tiempo, antes de fin de año. Pero primero hay que hacer el proceso licitatorio. La plata va a salir del Fondo Educativo.

--Antes de que me olvide. ¿Viste el spot que anda circulando sobre la planta depuradora Tercera Cuenca?

--Sí, allí se puede ver la magnitud de la inversión realizada entre El Triángulo e Ingeniero White y que va a permitir depurar parcialmente los contaminantes cloacales que Bahía vuelca al mar. Fijate que el otro día hubo un pronunciamiento judicial instando a ABSA y a las empresas a evitar la contaminación del estuario y esta obra marcha en ese sentido.

--Pero van a faltar dos etapas más para que el agua pueda ser reutilizada por las empresas y desaparezcan los vertidos nocivos para el medio ambiente.

--Sí, pero me comentaron que ya se está avanzando para completar las etapas de depuración necesarias. De alguna forma la UIBB ha tomado el liderazgo en representación de las empresas y ABSA está de acuerdo. La idea es que el Polo aporte la financiación y que luego ABSA las compense con agua tratada.

--¿Al final viene Vidal para la inauguración?

--No creo que la gobernadora llegue antes de las PASO, pero sí en septiembre. Pero ya que estamos con esto te adelanto que como consecuencia de la explosión en Dow no habrá inauguración del Dow Center de Aldea Romana el 23 de julio.

--Claro, hace un par de domingos me habías dicho que Macri había comprometido su presencia para ese día...

--Exacto y ahora debió reprogramarse para septiembre por el tema de Dow. Igual no descartan que el presidente venga antes para inaugurar el tercer parque eólico de Pampa Energía y luego para el corte de cintas en la depuradora.

--Ya que antes mencionaste el grave incidente de Dow. ¿Alguna novedad?

--El jueves lanueva.com dio a conocer algo que dejamos entrever el domingo pasado. Finalmente en el informe que le enviaron al fiscal mencionaron la presencia de una válvula de seguridad cerrada cuando debió haber estado abierta. Para ser más claros, esto quiere decir que la explosión se debió a un error humano.

--Y... normalmente estos problemas son producto de alguna falla humana, incluso la presencia de esa válvula cerrada debió haber quedado registrada en los paneles de control.

--Coincido. Pero también te traje datos de otra arista que tiene que ver con el tema.

--Dale, te sigo.

--Casualidad o no, el precio de la acción del gigante de la industria petroquímica cayó fuertemente el día en que se produjo la explosión, que desde finales de junio venía escalando hacia la cima, derechito hasta los 52 dólares por acción y perdieron millones de dólares.

--Pero, ¿se puede adjudicar a este hecho?

--Me dice mi amigo el Pera, siempre atento a las noticias del mundillo financiero, que la mayoría de los medios especializados, como Bloomberg, no tocaron el tema, por lo que se trataría de un movimiento de los que siempre ocurren en los mercados accionarios, donde el riesgo siempre está.

--Ahora, el hecho generó cierto interés entre quienes siguen el pulso de los mercados ¿verdad?

--Y... tratándose de semejante empresa, no es de extrañar. De hecho, la agencia Standard & Poor`s le dedicó un párrafo en sus noticias para inversores.

--Bueno, estaremos atentos. ¿Te quedó algún tema más del ámbito comercial? ¿Pensás que puede llegar a aprobarse el proyecto de las cocheras subterráneas en la Plaza Lavalle?

--Entiendo que sí, aunque todo puede pasar en un año electoral. La iniciativa privada, que prevé invertir un millón y medio de dólares para construir 150 boxes de estacionamiento subterráneo, a cambio de la concesión por 50 años, ya tiene el visto bueno del Ejecutivo municipal y ahora deberá ser aprobada por el Concejo.

--Quizás sea una buena manera de reactivar un sector degradado y se respeten los árboles más valiosos.

--Ese es el compromiso, pero si querés te comento alguna novedad comercial más.

--Te sigo.

--Finalmente pude conseguir el proyecto que Marcelito quiere impulsar en la renovada estación de servicio de Alem y Perú.

--¿Se viene una gran reforma?

--Así parece. La idea es tirar todo abajo y levantar un complejo con gran impacto visual. Tendrá un sector gastronómico y anexos de 300 m2 y una altura de 5 metros. Se llamará Spot Café y estará sobre el área más próxima a Trelew. La idea es que la nueva estación esté habilitada en marzo próximo.

--¿Del hotel Howard Johnson pudiste averigar algo más?

--Que el fideicomiso marcha bien, pero agarrate que te voy a tirar las cifras de lo que cuesta una habitación para los inversores que estén interesados.

--Dale, no es para mi bolsillo pero me interesa.

--100 mil verdes por habitación de 20 metros cuadrados. Me dicen que se puede pagar un anticipo del 30 por ciento y cuotas y después reparten el fidecomiso de acuerdo a los alquileres de la habitación.

Ampliación en El Triángulo

--Aún no me tiraste nada del puerto...



--Tenés razón. Por lo que me comentaron se viene una ampliación de la playa de camiones ubicada en El Triángulo.

--Me imagino que para acompañar el crecimiento de la estación marítima.

--Claro, el proyecto, que es de envergadura, prevé la expansión de ese servicio en el predio actual ubicado en la intersección de la autopista a Punta Alta y la ruta nacional 252. La capacidad se ampliaría para atender el crecimiento de los próximos 20 años del puerto y terminar con los problemas en las rutas cercanas.

--Bien, te paso brevemente a la cuestión electoral bahiense. Al final son siete los candidatos a intendente.

--Así es, al final cuando parecía que iba a haber pocos precandidatos se pobló de listas. La última en conocerse fue la vecinalista Todos x Bahía, encabezada por Leonardo Valente.

--Che, el otro día un amigo me dijo que te pregunte si es verdad que Axel Kiciloff no reúne los requisitos exigidos para postularse a la gobernación.

--Si te referís a que no tiene los 5 años de residencia el tema se ventiló hace un mes y todo parece que como la visión de la Justicia siempre fue amplia y restrictiva, obviamente podrá ser candidato. Sus allegados dicen que la Constitución no exige que esos 5 años sean actuales y Kiciloff vivió de chico 5 años en Merlo.

--Bien. ¿Qué más tenés?

--Un tema anecdótico que probablemente mucha gente desconozca. Me refiero a que el edificio de la Municipalidad de Coronel Rosales es propiedad de la Municipalidad de Bahía Blanca.

--No me digas que después de 70 años de autonomía nunca se hizo el trámite de cesión de dominio.

--Exacto. En Punta Alta el tema no es nuevo e incluso fue motivo de análisis en el Concejo, pero ahora se agilizaron las gestiones para concretar la cesión. Fijate que es un edificio muy parecido a las delegaciones de Cabildo y Cerri porque cuando fueron construidas Punta Alta era una delegación de Bahía.

--¿Qué me contás de los tribunales?

--Mirá, me di una vuelta por el cuarto piso de Estomba 34 y me encontré con un boga amigo, que me dio una novedad fresquita de la Cámara Penal, que hasta ahora seguramente no leíste por ningún lado: avanza el caso del 911.

--¿Aquel de la parejita que falleció en el barrio Las Cañitas, hace como 3 años?

--El mismo. Ramiro Gavilán y Micaela Hernández, quienes vivían en Malharro al 2500. La Cámara dispuso que la causa vaya a juicio, como había propuesto la jueza de Garantías Marisa Promé.

--¿Quiénes deben responder por el hecho?

--La médica María Renata Pierini Lerner -quien hoy es, según ella misma publica en Twitter, directora operativa del Sistema Integrado de Emergencias Prehospitalarias- y el operador del 911 Juan Manuel Sánchez, que en principio están acusados de homicidio culposo agravado por la pluralidad de víctimas fatales.

--¿Por qué decís “en principio”?

--Porque el fiscal, al menos en el caso del operador, no descarta la figura de homicidio simple con dolo eventual, que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión.

--Uff. Suena fuerte, aunque evidentemente pudo haber responsabilidad de ambos.

--Sí. Y más viendo la transcripción de los diálogos que se produjeron entre el operador y una de las víctimas antes de sufrir por completo los efectos del monóxido de carbono.

--Lo que se dice muertes absurdas...

--Tal cual. De hecho me dice el abogado que la Cámara remarcó que el cuadro de emergencia era “evidente” y que de los audios se aprecia el desmayo del interlocutor y las palabras de agonía de quien lo acompañaba, con lo cual Sánchez estaba frente a una “situación objetiva de riesgo para la vida”. También hay una pericia de la dirección general del SAME que va en el mismo sentido,

--Cambiando de tema, ¿te enteraste que esta semana recuperaron la bicicleta de un ciclista que había sido robada de la baulera de un colectivo cuando viajaba para competir en el campeonato Argentino?

--Sí, algo leí en “La Nueva.”. Pasaron como dos meses...

--Exactamente, pero pudo tenerla de nuevo gracias a que se movió todo este tiempo y a la redes sociales. A través de un conocido detectó que la ofrecían en Facebook. Entonces puso en marcha un plan para poder recuperarla porque es un material muy costoso, arriba de los 200.000 pesos.

--¿Y cómo hizo?

--Se contactó con la “vendedora”, se mostró interesado en comprarla, pero al final le terminó diciendo que era el dueño y que podía hacer que la noticia trascendiera. Y así la intimó para que se la devuelva.

--¿Y la mujer qué hizo?

--Primero le dijo que era una intermediaria, que no sabía nada del robo y que en ese momento no tenía la bicicleta ahí. Entonces el corredor le dijo que lo único que pretendía era recuperar la bici y que por favor la buscara o iba a ir a los medios.

--Me imagino, para él es un objeto clave para su actividad. ¿Y qué pasó?

--Tras acordar con la mujer, se presentó junto a personal de la DDI en la vivienda de la chica, de muy bajos recursos según me cuentan, y ahí estaba ella esperando con el bolso con la bici y las ruedas.

--¿Encontró todo?

--No, le faltaron el casco, las zapatillas de ciclista y el GPS. Todo eso ronda los 35.000 pesos. Mucha plata.

--Me imagino. ¿De la región tenés algo?

--En pocos días arranca la obra del parque solar de Villa Iris, a cargo de la empresa Aldar. Es uno de los más de 20 que licitó la Provincia a fines del año pasado.

--Y también uno de los más grandes.

--Así es: tendrá una capacidad de generación de 500Kw, así como el que se hará en Villa Maza, Adolfo Alsina. También se ejecutarán otros tres en Oriente (Coronel Dorrego), Huanguelén (Coronel Suárez) y De la Garma (Adolfo Gonzales Chaves), pero en este caso de 300Kw. En unos días te traigo más detalles.

--Dale, te comprometo. Y sigo viaje que todavía tengo que comprar los ñoquis.

--Andá que hoy pago yo. Hasta el próximo domingo.