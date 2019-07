Divertida comedia a cargo de un grupo bahiense muy especial

El grupo de teatro Entreveros es muy especial. Si los conocés a cada uno de sus integrantes por separado sabrás que todos son unos personajes. Arriba y abajo del escenario.

Ayer estrenaron “El enfermo imaginario”, obra escrita en 1499 por Moliere. Continuarán todos los sábados, desde las 21, en Espacio Juanita Primera (Alvarado 818) hasta mediados de agosto.

Podés realizar tu reserva de entradas con descuento al 154059487 o comprarla directamente en puerta.

Como decíamos, Mansilla, Ventura, Bedini y compañía son unos personajes divinos. Elegimos a Valeria Vigier para que nos cuente un poco sobre el presente del grupo y de esta obra en particular.

“Trabajar con ellos es un placer aunque a veces me hacen renegar porque debo reconocer que soy un poco el motor de todo y ellos descansan (risas). Me ocupo de varias cosas y soy bastante detallista. Como diría Diego Moon, miro tooooodo con el rabillo del ojo jajaja”, bromea Valeria Vigier.

Ella es quien interpreta al personaje de Tonieta una criada que tiene una comunicación y conocimiento total con el enfermo (Jorge Ventura es Argan).

“Amo a Tonieta porque conoce absolutamente a todos los personajes y los desenmascara a la vez. Me permite jugar y me divierte. Si no te divertís o disfrutás de actuar de nada sirve subir a un escenario”, aclaró Vigier.

—Por lo que se ve en las fotografías hay mucho trabajo de vestuario y producción.

—Empezamos hace 6 meses a ensayar y la expectativa que tenemos es que la gente se acerque a ver esta comedia de Moliere con sus vestuarios de época realizados por Gustavo Bouscayrol. Es divertida y tiene una duración de una hora”, detalla Valeria Vigier.

—Entiendo que es una reposición, que ya la hicieron en una oportunidad. ¿Qué tiene esta obra de especial?

—Es una reposición que hicimos en el año 2011. Intervienen nuevos artistas y la escenografía de Patricia Páez. Siempre el grupo Entreveros invita a nuevos artistas a participar y creímos conveniente reponer esta comedia ya que fue muy exitosa.