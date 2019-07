Turismo Pista: Joaquín Volpe se tuteó con el podio y se prendió en la lucha

Otra gruesa cosecha la realizada por el bahiense Joaquín Volpe (Clio), una vez más en las puertas del podio de la competitiva Clase 3 de Turismo Pista, categoría que este fin de semana celebró, en el circuito de San Nicolás, el quinto capítulo del año.

A pesar de padecer complicaciones mecánicas, Joaco logró un brillante 4° puesto en la competencia final; su mejor resultado en lo que va del certamen, que ahora lo encuentra en el 7° puesto, a 37.50 puntos de Mauro Salvi (Etios), vencedor de la jornada.

“Tras que venía un poco de trompa, el motor empezó a fallar cuando alcanzaba las 7.800 revoluciones por minuto. Eso no me dejó hacer bien los cambios de marcha. Pero pude mantenerme y llegar adelante. Estamos muy contentos”, resumió Joaco, cada vez más cerca del éxito.

Distinta suerte corrió para el representante de Villalonga, Juan Kreitz (Nissan March), quien debió abandonar en la séptima vuelta por fallas en la caja de cambios. De esta forma, el ex volante de Turismo Nacional cerró otro fin de semana negro en la divisional.

En la Clase 2, lo que pintaba ser el mejor resultado de la temporada del local Pablo Streitemberger (Corsa), se diluyó paulatinamente producto de un toque que derivó en una merma mecánica en la unidad azul N°22.

Finalmente, a pesar de acomodarse entre los 10 durante un puñado de vueltas, el ex piloto de Fiat Uno arribó 15° a meta, en la prueba final ganada por Renzo Blotta (Corsa).

“Estuvo muy buena la final. Venía 6° y un roce con Gil (Danilo) me desalineó el auto y empecé a perder mucho en los dos curvones rápidos. Traté de que no me pasen, pero fue muy difícil, porque si el auto no anda en esta categoría te pasan por todos lados. Contentos igual, porque hasta eso me entretuve y anduve en el lote de punta”, contó el bahiense.

Por último, el local Rodrigo Avale (Uno) no formó parte de la prueba central de la Clase 1. Vale recordar que en la víspera, había desertado de la segunda serie.

La continuidad del campeonato tendrá lugar el fin de semana del 23, 24 y 25 de agosto. Aún no se confirmó la sede de la programación.