“Si yo tuviera a Luis Martínez frente a mí, creo que lo mato”

En el antebrazo izquierdo de Norma Bruna se ve un tatuaje con la leyenda “Mariana Sol Angelito”.

Es el recuerdo imborrable de su hija de 15 años, quien falleció en 2018 como consecuencia de una sobredosis, antes de ser abandonada en las puertas de un hospital.

Por el hecho está imputado el puntaltense Luis Nicolás Martínez (28).

La mujer aguarda el juicio oral con la íntima convicción de que Martínez drogó y abandonó ya sin vida a la adolescente en el acceso al Hospital Español, situación de la que hubo testigos, según indicó.

“Para mí está probado que hubo abandono de persona, porque hay una pareja de testigos que vio cuando Martínez la dejó a Mariana muerta en una silla de ruedas, en la vereda del Español. Sé las identidades de estas personas, pero no las voy a dar conocer”, dijo Bruna.

El fiscal de la causa, Marcelo Romero Jardín, atribuyó a Martínez los delitos de abandono de persona seguido de muerte, estupro, suministro de estupefacientes a un menor para consumo personal y, subsidiariamente, homicidio culposo.



“Está conmigo”



“Mi hija no está en una tumba en el cementerio; está acá conmigo. Todo el tiempo me acuerdo de ella y a mis compañeros de trabajo les digo que me estoy volviendo loca”, confesó.

Además se mostró optimista acerca de que Martínez reciba pena de prisión.

“Hay mucha prueba contundente para que vaya preso. Reclamo una condena ejemplar. Si tuviera a Luis Martínez frente a mí, creo que lo mato”, advirtió.

Es más, Norma está convencida de que Martínez tendría que estar detenido.



“Escuché comentarios de que lo iban a detener, pero hasta ahora parece que (el juez de Garantías Nº 2, Guillermo) Mércuri no quiere”, señaló.

“Al principio dijo que no había prueba suficiente para detenerlo, pero en este momento tiene todas las pruebas en sus manos. Si no lo detiene ahora es porque no quiere”, reiteró Bruna, quien está siendo asesorada legalmente por el abogado Pablo Soteri.

“Dos o tres días después de la muerte de Mariana, la ex de Martínez nos comentó que cuando estuvo en pareja con este joven, él le pegaba y también la drogaba”, completó.



“La pasó de droga”



La noche del sábado 31 de marzo del año pasado, Mariana se retiró de su casa del barrio Pampa Central para ir a un cumpleaños.

“Se fue mientras me estaba bañando. Tuve un mal presentimiento, pero cuando salí a la vereda ella ya iba caminando por la esquina. La esperé hasta las 4.15, pero no volvió. Estoy convencida de que Martínez la pasó de droga”, consideró Norma Bruna, que es empleada municipal.

Poco después del incidente, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones aprehendió a Martínez cuando llegaba en un auto a su domicilio en Punta Alta.

El fiscal solicitó al juez la conversión en detención de la aprehensión del acusado, pero Mércuri rechazó el pedido y ordenó su libertad, que se efectivizó el 2 de abril de 2018.

El debate, al cual el procesado llegará libre, estará a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 3 y próximamente se hará la audiencia preliminar en la que se fijarán las fechas de realización y cantidad de testigos, entre otros aspectos.

Durante su indagatoria, Martínez declaró que cuando la menor comenzó a convulsionar la trasladó en primera instancia al Hospital Penna, donde se habrían negado a atenderla.

Después Martínez se dirigió al Italiano, secuencia que quedó registrada por las cámaras del lugar, y le informaron que debía abonar “1.000 pesos”.

Como se negó a pagar, se retiró y la condujo hasta el Español, donde la habría dejado sin signos vitales.

“No entiendo cómo le pudo hacer eso a mi hija, la drogó y la dejó abandonada en el Español. También le hizo otras cosas horribles que no puedo decir. Él sabe que trabajo en el Municipal, entonces por qué no la llevó ahí”, se preguntó.

Según la mujer, su hija nunca le comentó que estaba conociendo a una persona mayor.

“Capaz que no me contó por miedo, porque sabía que no se lo iba a permitir y más teniendo en cuenta que a Martínez no lo conozco”, confió.

Bromista y espontánea, el perfil de Mariana

Norma, de segundo nombre Gloria, describió a su hija como “espontánea y bromista”.

“Muchas veces me decía ‘mamá, ¿sabías que estoy embarazada?, mirá...’ y me mostraba la pancita. Cuando me ponía seria, me decía que era mentira y que me creía todo”, recordó.

“Por eso no le prestaba mucha atención a varios de sus comentarios, porque me decía una cosa y al rato confesaba que era una broma. Cuando volvía de trabajar, siempre me esperaba con alguna sorpresa y ya había cocinado”, continuó.

Tenían el vínculo de madre e hija, aunque Norma reconoció que Mariana también la consideraba una “amiga”.

“No era una chica rebelde respecto de, por ejemplo, desobedecerme cuando quería salir y no la dejaba. Le permitía que saliera de día y que volviera a casa antes de las 12 de la noche, porque era una nena”, sostuvo Bruna.

Mucho tiempo antes del trágico desenlace, Mariana habría sido drogada por una amiga, también menor, que supuestamente puso una sustancia en su bebida, de acuerdo con la información aportada por su madre.

“Desde que Mariana se empezó a juntar con esa nena, su carácter cambió y una vez discutimos fuerte porque no me gustaba ni quería que saliera de noche. Le había prohibido que se juntara con ella, pero no lo podía evitar porque era su amiga y excompañera de colegio”, remarcó.

“Pienso que esta piba lo conoce a Martínez porque es un desastre, y sospecho que Mariana conoció a este sujeto por intermedio de ella”, finalizó.

Consecuencias en su salud

Secuelas. Tras el desenlace, Norma recibe asistencia psicológica y psiquiátrica.

Recuerdo. Mariana, junto con sus 3 hermanos, tenía previsto organizar un festejo el 20 de noviembre pasado, cuando su madre cumpliera los 50 años de edad. Lamentablemente no fue posible.

Reconocimiento. Norma destacó el desempeño del fiscal Romero Jardín. “En él sí confío”, afirmó.

Dinámica. “Mariana iba a cumpleaños de amigas, pero volvía sin problemas. La llevaba y la iba a buscar o nos repartíamos con algunas de las otras madres”.

Sospecha. “Me confié porque nunca había pasado nada malo. Esa noche un (Volkswagen) Gol gris o azul viejo dio como 10 vueltas por este sector y eso me pareció sospechoso”, aseguró.