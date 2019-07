Wimbledon: Schwartzman la luchó pero cayó ante el italiano Berrettini

A pesar de darlo todo durante casi 4 horas y media de juego, el argentino Diego Schwartzman (24°) no pudo emular al bahiense Guido Pella y se despidió hoy de Wimbledon, tercer torneo grande del año, con disputa en césped.

Peque quedó eliminado en la tercera vuelta (su mejor resultado en el césped londinense), tras ser superado por el joven italiano Matteo Berrettini (17°), con parciales de 7-6 (5), 6-7 (2), 6-4, 6-7 (5) y 3-6.

De esta forma, el único argentino que sigue con vida en la “Catedral del Tenis” es el jugador zurdo surgido en Liniers, de memorable actuación en la víspera, tras dejar en el camino al último finalista, el sudafricano Kevin Anderson.

El duelo ante el canadiense Milos Raonic (15°), finalista en 2016, en busca de los cuartos de final, se producirá el lunes, no antes de las 10:15, en el tercer turno de la cancha 3.

It’s hard to stop @rogerfederer in this kind of form…



The Swiss defeats Lucas Pouille 7-5, 6-2, 7-6(4) to notch his 350th match win at Grand Slams - the first player in history to reach the milestone#Wimbledon pic.twitter.com/A1sBL0HS5L