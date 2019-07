Prat Gay: "No es bueno que el dólar baje"

El exministro de Hacienda Alfonso Prat Gay sostuvo hoy que "no es bueno que el dólar baje", mientras advirtió que el Fondo Monetario Internacional (FMI) "pone el gancho y la plata", pero después no se hace cargo "cuando las cosas no funcionan bien".

"El tema no es tanto el dólar, sino los precios. Cada vez que el dólar sube, los precios suben casi a la misma velocidad y cuando baja el dólar, no se da el efecto contrario. El punto es qué tan rápido baja la inflación", aseguró.

El economista subrayó: "Me parece que a esta altura el Gobierno debe haber aprendido que no es bueno que el dólar baje o que suba mucho menos que la inflación. Eso es lo que llevó a la crisis de 2018".

Al referirse al crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), alertó: "El problema con estos programas es que el Fondo pone el gancho y la plata, pero después mucho cargo no se hace cuando las cosas no funcionan bien".

En tanto, cruzó al precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien remarcó este sábado que la administración de Cambiemos "endeudó de un modo sorprendente" al país, mientras argumentó que el crédito del FMI "sirvió para seguir pagando la fuga de dólares".

En ese escenario, Prat Gay destacó: "La deuda se aumentó en consecuencia del déficit fiscal que dejó el kirchnerismo".

Según señaló, se trata de "un déficit que el presidente Mauricio Macri fue bajando".

Con relación a las declaraciones del precandidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos y exministro de Economía, Axel Kicillof, quien rechazó la posibilidad de poner en marcha un nuevo cepo al dólar aunque deslizó que debe haber un control de capitales, Prat Gay indicó que "lo raro sería que sugiriera algo distinto".

"Cuando tuvo la oportunidad, lo llevó a cabo de la manera más absurda", criticó el exfuncionario, quien analizó que se debe "pensar hacia adelante y discutir cómo se encaran los desafíos que no se pueden llevar adelante sin un gran acuerdo nacional".

En diálogo con Radio Mitre, resaltó además que el país tiene que contar con un "Gabinete de unidad multipartidario", lo cual evaluó que sería "una buena noticia para los argentinos y para el mundo".