Alberto Fernández: "Nos parecemos a Venezuela mucho más ahora que antes"

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, consideró hoy que la Argentina "se parece a Venezuela mucho más ahora que antes" por la "deplorable" gestión del presidente Mauricio Macri.

El postulante opositor, que tiene como compañera de fórmula a la senadora nacional y ex mandataria Cristina Kirchner, también aclaró que no tiene "ningún ministro" pensado para conformar un eventual Gabinete.

"Nos parecemos a Venezuela mucho más ahora que antes. Es la verdad. Pagamos tasas que las que se pagan en Venezuela. Somos el segundo o tercer país con más inflación después de Venezuela. Basta de engañarnos y de engañar a la gente. Lo dice alguien que es crítico de Venezuela, que siempre ha cuestionado la situación de los últimos años", sostuvo el dirigente peronista.

En diálogo con Radio Mitre, el ex jefe de Gabinete aseguró que esa situación se da porque "la gestión de Macri ha sido deplorable" en los tres años y medio al frente de la Casa Rosada.

"Ha generado una pobreza infinita, ha creado en la Argentina problemas que no existían y los que había los multiplicaron", cuestionó.

Por otra parte, al ser consultado sobre si ya tenía en mente el nombre de algún dirigente para designar como eventual ministro de Economía, Fernández aclaró que aún no pensó en el Gabinete.

"No tengo ningún ministro, porque eso es anticipar. Lo que quiero es construir el mejor Gobierno y eso será si la gente me elige, ese mismo día (de las elecciones). Cuando la gente me haya elegido, elegiré entre los mejores. Si tengo que elegir hoy, tengo que elegir entre los que me siguen", explicó el precandidato presidencial.

A la vez, el dirigente peronista rechazó la estrategia electoral del oficialismo y remarcó que "más miedo genera Macri".

Finalmente, el ex ministro coordinador se quejó de que deba salir a opinar sobre dirigentes de su espacio que dicen "barrabasadas".

"Cuando (la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa) Carrió habla y dice barrabasadas, las dice Carrió, no las dice Macri. Ahora, alguno dice una barrabasada y tengo que contestar yo", manifestó. (NA)