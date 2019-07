La temporada 2019/20 ya tiene fixture y formato de disputa: mirá cuando cruzan los bahienses

El Federal A ya tiene formato de disputa y fixture para la temporada 2019/20, que comenzará el 1 de septiembre.

El torneo contará con la participación de 30 equipos, que fueron divididos en dos grupos de 15 elencos: Zona Norte y Zona Sur, donde estarán Olimpo, Villa Mitre y Sansinena.

Cabe aclarar que los grupos funcionarán de manera independiente, es decir, los conjuntos del Norte nunca cruzarán con los del Sur.

En la primera fase, los equipos jugarán todos contra todos, a dos ruedas (28 fechas). Los seis primeros de cada grupo accederán al Hexagonal por el ascenso, mientras que los dos últimos de cada zona descenderán.

En los Hexagonales, los clasificados jugarán todos contra todos, a una sola rueda (5 fechas), y los ganadores de cada uno subirán a la Primera Nacional (ex B Nacional).

El fixture

Tanto Olimpo como Sansinena serán locales en el debut, mientras que Villa Mitre disputará su primera partido fuera de Bahía.

Por la primera fecha, el aurinegro se medirá ante Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, el "Tripero" enfrentará a Desamparados de San Juan y el tricolor visitará a Estudiantes de San Luis.

El primer duelo bahiense tendrá lugar en la tercer fecha y será nada menos que el clásico entre Olimpo y Villa Mitre, que se verán las caras en el Carminatti el fin de semana del 14 y 15 de septiembre.

En la quinta jornada (29 de septiembre) Sansinena y el tricolor cruzarán en Cerri, en tanto que en la 12ª programación el aurinegro recibirá al albirrojo.

El detalle completo:

Primera fecha

-Sansinena vs. Desmparados

-Olimpo vs. Círculo Deportivo

-Estudiantes de San Luis vs. Villa Mitre

-Huracán Las Heras vs. Juventud Unida Universitario de San Luis

-Deportivo Madryn vs. Camioneros

-Peñarol de San Juan vs. Deportivo Maipú

-Ferro de General Pico vs. Cipolletti

-Libre: Sol de Mayo de Viedma

Segunda fecha

-Villa Mitre vs. Deportivo Madryn

-Camioneros vs. Olimpo

-Juventud Unida vs. Sansinena

-Cipolletti vs. Peñarol

-Deportivo Maipú vs. Estudiantes

-Círculo Deportivo vs. Huracán Las Heras

-Desamparados vs. Sol de Mayo

-Libre: Ferro

Tercera fecha

-OLIMPO VS. VILLA MITRE

-Sansinena vs. Círculo Deportivo

-Sol de Mayo vs. Juventud Unida

-Huracán Las Heras vs. Camioneros

-Deportivo Madryn vs. Deportivo Maipú

-Estudiantes vs. Cipolletti

-Peñarol vs. Ferro

-Libre: Desamparados

Cuarta fecha

-Villa Mitre vs. Huracán Las Heras

-Deportivo Maipú vs. Olimpo

-Camioneros vs. Sansinena

-Ferro vs. Estudiantes

-Cipolletti vs. Deportivo Madryn

-Círculo Deportivo vs. Sol de Mayo

-Juventud Unida vs. Desamparados

-Libre: Peñarol

Quinta fecha

-SANSINENA VS. VILLA MITRE

-Olimpo vs. Cipolletti

-Desamparados vs. Círculo Deportivo

-Sol de Mayo vs. Camioneros

-Huracán Las Heras vs. Deportivo Maipú

-Deportivo Madryn vs. Ferro

-Estudiantes vs. Peñarol

-Libre: Juventud Unida

Sexta fecha

-Villa Mitre vs. Sol de Mayo

-Ferro vs. Olimpo

-Deportivo Maipú vs. Sansinena

-Peñarol vs. Deportivo Madryn

-Cipolletti vs Huracán Las Heras

-Camioneros vs. Desamparados

-Círculo Deportivo vs. Juventud Unida

-Libre: Estudiantes

Séptima fecha

-Olimpo vs. Peñarol

-Sansinena vs. Cipolletti

-Desamparados vs. Villa Mitre

-Juventud Unida vs. Camioneros

-Sol de Mayo vs. Deportivo Maipú

-Huracán Las Heras vs. Ferro

-Deoprtivo Madryn vs. Estudiantes

-Libre: Círculo Deportivo

Octava fecha

-Villa Mitre vs. Juventud Unida

-Ferro vs. Sansinena

-Estudiantes vs. Olimpo

-Peñarol vs. Huracán Las Heras

-Cipolletti vs. Sol de Mayo

-Deportivo Maipú vs. Desamparados

-Camioneros vs. Círculo Deportivo

-Libre: Deportivo Madryn

Novena fecha

-Olimpo vs. Deportivo Madryn

-Sansinena vs. Peñarol

-Círculo Deportivo vs. Villa Mitre

-Juventud Unida vs. Deportivo Maipú

-Desamparados vs. Cipolletti

-Sol de Mayo vs. Ferro

-Huracán Las Heras vs. Estudiantes

-Libre: Camioneros

Décima fecha

-Villa Mitre vs. Camioneros

-Estudiantes vs. Sansinena

-Deportivo Madryn vs. Huracán Las Heras

-Peñarol vs. Sol de Mayo

-Ferro vs. Desamparados

-Cipolletti vs. Juventud Unida

-Deportivo Maipú vs. Círculo Deportivo

-Libre: Olimpo

Undécima fecha

-Sansinena vs. Deportivo Madryn

-Huracán Las Heras vs. Olimpo

-Camioneros vs. Deportivo Maipú

-Círculo Deportivo vs. Cipolletti

-Juventud Unida vs. Ferro

-Desamparados vs. Peñarol

-Sol de Mayo vs. Estudiantes

-Libre: Villa Mitre

Duodécima fecha

-OLIMPO VS. SANSINENA

-Deportivo Maipú vs. Villa Mitre

-Deportivo Madryn vs. Sol de Mayo

-Estudiantes vs. Desamparados

-Peñarol vs. Juventud Unida

-Ferro vs. Círculo Deportivo

-Cipolletti vs. Camioneros

-Libre: Huracán Las Heras

Décimotercera fecha

-Villa Mitre vs. Cipolletti

-Sansinena vs. Huracán Las Heras

-Sol de Mayo vs. Olimpo

-Camioneros vs. Ferro

-Círculo Deportivo vs. Peñarol

-Juventud Unida vs. Estudiantes

-Desamparados vs. Deportivo Madryn

-Libre: Deportivo Maipú

Décimocuarta fecha

-Olimpo vs. Desamparados

-Ferro vs. Villa Mitre

-Huracán Las Heras vs. Sol de Mayo

-Deportivo Madryn vs. Juventud Unida

-Estudiantes vs. Círculo Deportivo

-Peñarol vs. Camioneros

-Cipolletti vs. Deportivo Maipú

-Libre: Sansinena

Décimoquinta fecha

-Villa Mitre vs. Peñarol

-Juventud Unida vs. Olimpo

-Sol de Mayo vs. Sansinena

-Deportivo Maipú vs. Ferro

-Camioneros vs. Estudiantes

-Círculo Deportivo vs. Deportivo Madryn

-Desamparados vs. Huracán Las Heras

-Libre: Cipolletti

**Para la segunda ronda se invertirán las localías.