Ya se vive la 30° edición de la Universiada, con presencia bahiense

La 30° Universiada de verano comenzará oficialmente hoy a las 16 con la ceremonia de apertura, a realizarse en el estadio San Paolo de Nápoles, Italia.

El término corresponde a la relación de "universidad" con "olimpiada", conociéndose al evento como el segundo más grande del mundo por detrás de los Juegos Olímpicos.

Será la quinta participación de Argentina, presente anteriormente en Shenzhen 2011 (China) con siete atletas, en Kazan 2013 (Rusia) con 31 deportistas, en Gwangju 2015 (Corea del Sur) con 120 personas y en Taipei 2017 (Taiwán), con 253 participantes.

Nuestro país, bajo la organización de la Federación del Deporte Universitario Argentino, viajó con una delegación de 252 persones, siendo 167 de ellas, los atletas, que competirá en 14 disciplinas: atletismo, básquet, esgrima, fútbol, gimnasia artística, gimnasia rítmica, judo, natación, rugby, taekwondo, tenis, tiro con arco, tiro deportivo y voley.

Y allí, en ese grupo selecto, habrá representación de Bahía Blanca.

El básquetbol, fiel a su historia

La selección de básquetbol masculina está integrada por dos bahienses: Rodrigo Gerhardt y Gonzalo Torres.

Además, contará con jugadores que pasaron o están actualmente en Bahía Basket, como Facundo Corvalán, Martín Fernández, Ayan Carvalho, Ariel Ramos y Juan Pablo Vaulet.

Completan el equipo, que será conducido por Santiago Rimoldi, Erik Thomas, Andrés Lugli, Matías Solanas, Carlos Buemo y Daniel Amigo.

"Al no tener mucho tiempo de preparación, la idea fue buscar jugadores que hayan jugado juntos. Conozco a varios, sé que tienen buena relación entre sí y además, muchos han jugado Liga de Desarrollo en Bahía Blanca. No hay mucho tiempo para entrenar, así que eso permitirá armar un equipo lo más rápido posible", le contó Rimoldi a La Nueva.

Fixture masculino

4/7, 05:30 vs. Letonia

5/7, 08:00 vs. Rusia

6/7, 15:00 vs. Croacia

Por su parte, la selección femenina será conducida por Paula Reggiardo y cuenta en su plantel con la tornquistense Belén Tombesi.

Además de la actual jugadora de El Nacional, componen la nómina: Micaela Sancisi, Micaela González, Ornela Pag, Emilia Giustiniani, Sofia Chelini, Maribel Barzola, Emilia García León, Sol Laviero, Zulema García León, Candela Ruffino y Yanina Mercancini.

"Como equipo nos vemos muy unidas fuera de la cancha y dentro todavía tenemos que ajustar algunas cositas, jugar más fluidas, más fuertes. Creemos que con el correr de los días lo vamos a ir logrando. De hecho, jugamos un amistoso con México donde empezamos muy estáticas y terminamos más sueltas", contó Tombesi desde Nápoles.

Fixture femenino

3/7, 05:30 vs. Portugal

4/7, 15:00 vs. Rusia

5/7, 12:30 vs. Rumania

El rugby, con tres caras conocidas

Cristian Abarca, Sebastián Barrera (ambos de Universitario) y Bautista Fornetti (UNS) integran la selección argentina de rugby seven.

Los tres son, a su vez, representantes del Instituto Superior de Formación Docente 86 Valentín Sayhueque, de nuestra ciudad.

Argentina integrará el grupo A, junto a Rumania, Rusia y Sudáfrica. En el B, en tanto, estarán Francia, Japón, Canadá y el local.

Entre viernes y sábado se jugará la primera fase; mientras que el domingo se disputarán las semifinales y la final.

Fixture masculino

5/7, 06:06 vs Sudáfrica

5/7, 14:04 vs Rusia

6/7, 11:22 vs Rumania

El atletismo completa la presencia bahiense

Por último, el atletismo de nuestra ciudad estará representado por Yohana Arias Dominella.

La bahiense competirá en lanzamiento de jabalina, disciplina en la que ganó la medalla de oro el año pasado en los FISU America Games.

Arias saldrá a escena el próximo lunes, desde las 13:40 de nuestro país, con la etapa clasificatoria.

En tanto, la final está programada para el venidero miércoles, a partir de las 15:10.