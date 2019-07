De cara a las PASO: presentamos a Daniel Medina

Daniel Medina, 36 años, porteño, vive en Punta Alta desde los 11 y se postula por Bien Común, el partido vecinalista que formó en 2015 y por el cual es concejal.

Quiere ser intendente porque “falta un liderazgo diferente en la ciudad” y porque el Ejecutivo les ningunea las ordenanzas que consiguen aprobar y que benefician al distrito.

“No es dar órdenes y hacerse el más capo. Hay que reconocer lo que está bien para el distrito y construir en colectivo, sin egos ni protagonismo individual”, señala Medina, que va con boleta corta.

También se queja de la falta de transparencia del gobierno: “Todas las áreas niegan información. Como ciudadano, no se puede acceder a ninguna orden de compra o gasto del Municipio”.

“No quieren que los controlen, pero la falta de información también genera desigualdad”, asevera Medina, estudiante de abogacía, casado y con una hija.

Desde su espacio, propone “reformar las áreas del Municipio llenas de cargos políticos; auditar el funcionamiento de Catastro para regular el acceso a tierras, llevar adelante una política de planificación urbana y crear una agencia de control que unifique Tránsito, Bromatología y las inspecciones bajo un mismo mando”.

“La gestión actual hizo obras muy necesarias, como asfaltar avenida Jujuy, pero quedó pendiente la señalización vial. También aplaudimos las mejoras en el hospital, aunque falta reforzar los Centros de Atención Primaria de la Salud”, agrega.

“El distrito no tiene una mirada a largo plazo, y hay grandes temas que necesitan políticas de consenso, como la basura, que no se soluciona ni en 4 ni en 8 años”, finaliza.

—Y si Daniel Medina no se postulara, ¿a quién votaría?

Me hubiese gustado que el concejal Pablo Pujol (GEN) o la dirigente Juliana Tomasini (PJ) se presentaran; pero como no están, me intereso por el humanismo [que en Coronel Rosales postula a Nadia Molina].