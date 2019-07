De cara a las PASO: presentamos a Nadia Molina

Nadia Molina, 40 años, puntaltense, precandidata a intendenta por el Partido Humanista en una boleta corta: solo tiene lista para diputados nacionales.

“Me postulo para hacer los cambios que siempre pensé que necesita esta sociedad. Tenemos que volver a las raíces, a las huertas familiares y a la formación de ciudadanos”, dice Molina, madre de 2 hijos, divorciada, que trabaja en el cuidado de adultos mayores.

“Además de los valores del humanismo, me identifico con el color naranja del partido, que para mí es símbolo de que la Iglesia y el Estado son asuntos separados”, agrega.

Como estudiante de dos profesorados, resalta como un eje de su propuesta a la educación, “porque en las escuelas hay muchas carencias y desigualdad”.

También propone gestionar desde el Municipio materias y carreras vinculadas con la actividad portuaria. “Tenemos un puerto autónomo y mucha necesidad de capacitación. El que se va a estudiar afuera no vuelve”.

Otras propuestas: una cooperativa de tratamiento de residuos y fortalecer el sistema de monitoreo de seguridad con más cámaras, más operarios y más participación vecinal.

Y de la gestión comunal actual dice que no critica lo que hizo, aunque no esté de acuerdo con “la falta de lógica y utilidad” en la remodelación del centro.

“A Coronel Rosales le falta pensar en el otro, el vecino que está mal y precisa una mano. Hay gente que come una sola vez al día, por eso proliferan los merenderos. Y casas de chapas como antes no se veían. Punta Alta no termina en Irigoyen”.

—¿A quién votaría Nadia Molina si no pasara las PASO?

“A la boleta de Daniel Medina, pero no por él, sino por algunos de quienes lo acompañan en la lista.”