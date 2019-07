Sansinena sigue sumando refuerzos para la temporada 2019-2020

Sansinena sigue sumando refuerzo y la dirigencia albirrojo sumó tres más para la temporada 2019-2020 del torneo Federal A.

El zaguero Robertino Canavesio, el lateral Antú Hernández y el volante central Brian Toro se sumaron a la lista de los 10 futbolistas que ya estaban asegurados para formar parte del plantel que mañana, a las 16, comenzará con la pretemporada a órdenes del entrenador Marcos González.

En tanto, también continuará el lateral Axel Lischeske y está muy cerca de arreglar condiciones el delantero Tomás Segovia (Liniers).

Canavesio --central zurdo-- tiene 26 años y jugó en Sarmiento de Junín, Parma (Italia), Gremio (Brasil), Rivadavia de Lincoln y Atlético Tubarao (Brasil).

Hernández puede jugar de lateral o volante por la izquierda y viene de militar en All Boys de Santa Rosa. Tiene 24 años y también jugó en Belgrano de Santa Rosa y Ferro de General Pico.

Toro tiene 25 años, es volante central y jugó en Aldosivi, Deportivo Roca e Independiente de Neuquén, entre otros.

Sansinena ya había sumado a Alan Báez (arquero, ex Ferro de Olavarría y Sarmiento de Ayacucho); Rodrigo Ezequiel Herrera (zaguero, ex Cipolletti y Unión Aconquija, entre otros); Jonathan Hereñú (lateral o volante, ex Gimnasia y Tiro y Juventud Unida de Gualeguaychú, entre otros); Hernán Sosa (lateral, ex Racing de Córdoba); Kevin Hueche (volante, ex Sol de Mayo), Fernando Lareu (mediocampista, ex Embajadores de Olavarría y Tristán Suárez); José Lincopán (volante central, ex Olimpo y Deportivo Roca), Kevin Guajardo (mediocampista ofensivo, ex Deportivo Roca); Maximiliano Delgado (volante, del fútbol santafesino) y Agustín Osinaga (defensor central, ex Olimpo).