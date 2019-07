Pablo Cuchán seguirá preso: le rechazaron un recurso de apelación

Pablo Víctor Cuchán, condenado por el homicidio de Luciana Moretti en Igeniero White, tendrá que seguir en la cárcel.

La Sala I de la Cámara Penal acaba de rechazar un recurso de apelación presentado por su abogado defensor, Maximiliano De Mira.

De Mira cuestionaba la revocatoria de la libertad condicional que le había sido otorgada en 2016), dictada en abril pasado por el Tribunal en lo Criminal Nº 1.

Esa medida se dispuso luego de que, alcoholizado, chocara un auto que conducía contra un árbol, en Falcon al 1600, y tomara del cuello a una chica que lo acompañaba en el vehículo. Además, según consignó la policía, se resistió a la aprehensión y trató de fugarse.

De esa manera la justicia entendió que había violado las reglas de conducta fijadas al momento de obtener el beneficio, en 2016, esto es no tomar alcohol ni drogas.

El defensor sostenía que la resolución que ordenó su nueva captura era "absurda y arbitraria", aunque los camaristas Pablo Soumoulou y Gustavo Barbieri desestimaron el planteo.

Sin discutir el fondo

"Desde la fecha de detención de Cuchán (20 de abril) la defensa sigue sin discutir los motivos o causales concretas de la revocación de su libertad. A casi 3 meses esa parte no puede alegar ahora, como fundamento esencial, que no fueran escuchadas las razones de su asistido en relación al hecho que motivó su encarcelamiento, ya que contrariamente contó con tal posibilidad en oportunidad de su presentación en audiencia ante los jueces naturales", sostuvo Soumoulou.

"No se ha ofrecido prueba para discutir el fondo y gravedad del asunto que se le imputa al causante, que excede el mero incumplimiento de no consumir bebidas alcohólicas, ya que su conducta no se compadece con la de alguien que se encuentra liberado condicionalmente, máxime cuando dentro de dicho marco también se investiga la posible comisión de delitos de acción pública", agregó.

Informe negativo

Por otro lado, remarcó que el informe del Departamento Técnico Criminológico del Servicio Penitenciario Bonaerense, del 11 de junio, estimó como "inviable" incluir al encausado en el beneficio de la libertad condicional, "lo que emerge en principio como otro obstáculo que impide la concesión de la libertad peticionada por la defensa particular".

En consecuencia, Cuchán debería seguir preso al menos hasta el 24 de octubre de 2021, cuando se vence la pena que le impusieron por el aberrante crimen.