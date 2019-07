Argentino le ganó al puntero en una buena tarde para el try

Como ocurrió en toda la segunda fase, Argentino volvió a tener una tarde efectiva para el try en condición de local.

Este sábado, en la décima y última fecha del grupo Reclasificatorio del Regional Pampeano A de rugby, el equipo de nuestra ciudad venció al puntero Los Cardos de Tandil por 37 a 17.

Este triunfo, con 5 tries, le permitió subir al tercer lugar en las posiciones.

Luego de un primer tiempo intenso desde el punto de vista defensivo (8-3 la ventaja parcial para el local con penal de Juan Cantarelli y try de Martín Souvillé), el partido se abrió en el complemento.

Ambos equipos explotaron el ancho de la cancha, pero fue Argentino el más efectivo a la hora de atacar por los extremos.

En ese lapso hubo tries de Facundo Marra, Guillermo Vila, un try penal y un try de Bruno Marconi en la última.

Además, el apertura Juan F. Cantarelli aportó 2 conversiones y un penal en esa etapa.

Para la visita sumaron tries Marcos Guazzelli y Simón Alesi, más un penal y dos conversiones de Guillermo Edo.

En el otro partido de la fecha, Universitario (Mar del Plata) derrotó a Biguá (Mar del Plata) 20 a 14 como local.

Posiciones finales del Reclasificatorio: 1º) Los Cardos (6/2), 27; 2º) Universitario M (5/3), 23; 3º) Argentino (4/4), 21; 4º) Uncas (4/4), 18 y 5º) Biguá (1/7), 5.

Los protagonistas

Luego de la victoria de Argentino, hicieron un análisis del encuentro el segunda línea y capitán Nicolás Burgos y el ala Francisco Gortari.

"Siempre que jugamos de local tenemos, primero, a la hinchada que nos banca y además nosotros nos hacemos fuertes de local. Este partido era fundamental para afrontar lo que vendrá", afirmó Burgos.

Mirá la video entrevista completa:

Reubicación A-B

Los 5 equipos que disputaron el Reclasificatorio van a jugar la instancia Reubicación A-B, a partir del 3 de agosto.

En teoría esa fase determinará -al cabo de 7 fechas- las plazas para el Regional Pampeano A/B del año próximo.

A este grupo se les unirá Sporting (5º del TRP A), Unión del Sur (1º del TRP B) y el 2º del Regional Pampeano B que resta definirse.

Cayó El Nacional

Este sábado también se disputó uno de los dos partidos pendientes en el Regional Pampeano B, en una jornada en la que el resto tuvo libre.

En nuestra ciudad El Nacional cayó ante Los 50 (Tandil) 32 a 23, en juego que completó la décima fecha.

Mañana jugarán Santa Rosa-Pueyrredón (14, dirige Rodrigo Lofvall), en un partido que le pondrá cierre a la jornada 8 y que será clave para ir perfilando al segundo clasificado para el Reubicación A-B.

El local formará con Emanuel Mendía, Ricardo Reyna, Emanuel Pérez; Federico Corrales e Ignacio Costabel; Simón Punte, Ignacio Peroni, Alejandro Martínez; MatiasTrejo y Federico Llanos; Carlos García, Mariano García, José Molina, Leandro Atena; Facundo Epinal.

Posiciones: 1º) Unión del Sur (12/1), 59; 2º) Universitario BB (9/4), 42; 3º) Santa Rosa (8/4) y Los 50 (9/4), 38; 5º) Pueyrredón (6/6), 30; 6º) El Nacional (3/10),15; 7º) Racing de Chivilcoy (2/11), 13 y 8º) Miuras (2/11), 8.