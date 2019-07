“Te da miedo un mensaje cuasi mafioso de estos”, dijo Fabián Borro

Por Ricardo Sbrana / rsbrana@lanueva.com

Fabián Borro, presidente de la Asociación de Clubes de Básquetbol, reconoció sentirse “dolido y triste” luego del tuit publicado por Alejandro Montecchia el domingo.

Además, el directivo de la institución que rige las ligas profesionales en el país -con excepción del Torneo Federal- dijo no conocer personalmente al Puma.

“Lo que dice Montecchia es una crítica que hace a Susbielles y me mete a mí, cuando a mí no me conoce... Apenas si nos hemos estrechado alguna vez la mano... Creo yo. No es alguien que ha tenido trato conmigo. La verdad me generó un profundo dolor. Hoy hacer una crítica de estas, que se lanza a las redes sociales, con la impunidad y el anonimato, es faltar el respeto y mancillar el honor de una persona. Me quedé atónito”, le dijo Borro a “La Nueva.”.

Montecchia se refirió a un supuesto interés de Borro por suceder a Susbielles en la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB). Lo cual el campeón olímpico vaticinó, llegado el caso, como una “tragedia”.

“No soy candidato a nada, no sé por qué plantean eso. Es faltarnos el respeto a un montón de dirigentes que trabajamos juntos en la Asociación de Clubes y en las federaciones”, dijo Borro, también presidente de la Federación de Básquet Area Metropolitana Buenos Aires.

-¿Entonces, le interesa continuar con su gestión en la AdC?

-La verdad es que si hubiera una hipótesis de una candidatura, hoy no pensaría, porque te da miedo un mensaje cuasi mafioso de estos. Es como decir que porque un deportista tiene prestigio, lo habilita a tener una voz de veto o censura en algo que no vota. Porque a la CABB la definen los presidentes de las federaciones. Yo estoy facultado para poder presentarme como (lo puede hacer) el resto de las 24 federaciones.

-¿Por qué cree que Montecchia lo cuestionó?

-Hay que preguntarle a él. Es lo que digo. Me parece que un atleta como él, debería elevar la puntería para hacer otro tipo de propuesta, si tiene algún interés él en la CABB. Yo no presenté ninguna candidatura. Yo leo que le hizo una critica a Susbielles y por ende me tocó a mí en un tema que no tiene nada que ver. Yo en este momento estoy haciendo una gestión en FeBAMBA.

-¿Cómo se está trabajando en la AdC?

-Siempre hay cosas para mejorar. Pero respeto las opiniones de todos. Venimos trabajando fuertemente y hemos crecido en todos los aspectos. Creció la cantidad de equipos y por eso hay más gente trabajando, más jugadores, entrenadores, preparadores físicos, gente de prensa... Porque hay más competencia. Y no sólo hay más equipos en la Liga Nacional sino en la Liga Argentina y otras competencias que estamos organizando. Un hecho importante es la Liga Femenina y la Liga de Desarrollo, que vemos ahora en el Mundial U19 de Grecia que hay 7 jugadores con más de 20 minutos de participación en equipos de Liga (Nacional). Estamos conformes y evaluamos positivamente estos años de gestión. Yo soy una persona a la que eligen, no soy ningún interventor ni estoy vetando a nadie. El ejemplo de deportista que se retira es Pepe Sánchez, que se puso como dirigente y no sólo armó un equipo sino que creó una obra fantástica como el Dow Center. Es bienvenido y coincidimos en este cambio con Pepe.

-Una de las cosas que le reclamaron a Montecchia fue mayor compromiso de él y de otros integrantes de la Generación Dorada en el trabajo de gestión del básquetbol argentino. Algo que Pepe Sánchez hizo tiempo atrás, por ejemplo. ¿Hubo interés o acercamiento de los demás campeones olímpicos? ¿A la AdC le interesa?

-La verdad que sí, nos interesaría. Con algunos hablamos, son fuente de consulta y mantenemos conversaciones. A Fabricio (Oberto) le ofrecimos colaborar en la gestión. (Hay diálogo) Con Gaby Fernández, con Pablo Prigioni... Con otros en particular no tengo relación. Pero nos encantaría que se sumaran a trabajar con nosotros. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Si tienen el know how (cómo hacerlo) en lo que es desarrollo de jugadores, el básquet moderno, organizaciones profesionales... El proyecto tiene que ser abarcativo, entre todos. Lo que no puede ocurrir es el agravio, la agresión y la censura.

-¿Lo llamó a Montecchia para aclarar los dichos?

-No tengo relación con él. No la tuve nunca. Tal vez nos hemos estrechado la mano al cruzarnos en algún partido, no lo recuerdo bien. Pero la Generación Dorada es un ejemplo del deporte argentino. Hay que seguir construyendo sobre eso, no agredir a alguien que no se conoce. Me siento triste y dolorido.

-En otro orden, se están jugando las finales de la Liga Nacional en medio de abundantes críticas sobre la difusión por televisión del torneo.

-En dos ligas (temporadas) terminará el contrato con la televisora. Somos pioneros en transmisiones de streaming y hemos hecho la primera transmisión deportiva por Twitter desde la Asociación de Clubes. Lo mismo que por Facebook live. Nos interesa tener una multipantalla y seguir mejorando el producto. Hay clubes con muy buenos streamings y otros no tanto. Hay que seguir mejorando en conectividad, producción y calidad. Hemos dado un paso importante. Casi nadie lo discute y es un activo que tienen los clubes.

-Los cuestionamientos apuntaron a lo que se consideró demasiadas jornadas de TV para San Lorenzo de Almagro, en relación con los demás equipos de la Liga Nacional.

-Eso lo decide la televisora. Es cierto lo que decís y es una de las cosas que venimos hablando, que tiene que haber mayor reparto en la televisación de los 20 clubes. Sabemos que los clubes que están en los extremos (del país), tal vez por costos de producción tengan menos transmisiones, pero nos gustaría que hubiera más reparto. Pero la productora lo elige de esa manera. Y otra cuestión es qué equipos juegan los días que ellos transmiten, que hoy son los miércoles y sábados.

Susbielles: "No voy a polemizar"

Al ser “La Nueva.” el medio que difundió la opinión y publicación de Alejandro Montecchia, también le dio la posibilidad de expresarse a Borro y a Federico Susbielles.

Pero el titular de la CABB se excusó de responder por esta vía. Dijo que llamó por teléfono al Puma.

“No voy a polemizar, sólo me expreso, desde el respeto y en privado porque es mi derecho”, nos explicó.