El tránsito: una materia pendiente (siempre)

Una nueva rosca para el tránsito bahiense, esta vez aprobada por el Concejo Deliberante a partir de propuestas propias, en un intento por ordenarlo, hacerlo más seguro y a la vez más fluido y dinámico.

Desde hace décadas, distintas administraciones municipales ensayan, aplican, desactivan y vuelven a ensayar propuestas de todo tipo.

Una cosa es cierta: el tráfico vehicular es un problema. Han crecido de manera exponencial el parque automotor, las calles han quedado angostas y el comportamiento de los conductores deja mucho que desear.

Pero eso no significa que no se puedan implementar medidas que vayan mejorando la situación. Para eso hay que disponer de una base sólida y concreta, de diagnósticos y datos. Y, sobre todo, de profesionales que hayan estudiado y tengan la formación adecuada.

Entre las medidas adoptadas durante las últimas horas se suma habilitar nuevos lugares de estacionamiento, incluso en sitios que estaban vedados porque fueron pensados para ampliar el ancho de circulación y permitir más fluidez.

Propone coordinar los semáforos de varias calles a determinada velocidad. Lo trascendente sería aunque sea sincronizarlos. Si un mal de la ciudad es claro y contundente es el inconveniente que significa la semaforización.

Lejos de generar fluidez, tal el sentido de su existencia, los semáforos son verdaderos tapones: faltos de coordinación, con duraciones ilógicas, sin que nadie se ocupe de ponerle el cascabel al gato. Ese es, sin ser entendido, uno de los males significativos a corregir.

Las pocas ciclovías trazadas parecen que no han cumplido su cometido. Porque además son parte de un plan jamás completado, apenas un trazo de un dibujo integral. Nadie las usa, fastidian a los comerciantes, complican a los automovilistas. No sirven como están trazadas.

Los cambios que se pondrán en marcha fueron aprobados por unanimidad en el legislativo, con lo cual se supone que se ha hecho un trabajo serio, fundado en buenos argumentos y resultado de un estudio integral.

De no ser así, en poco tiempo habrá nuevas ordenanzas, nuevos cambios, el mismo desorden.