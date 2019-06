"La verdad es que no está siendo mi mejor Copa América", admitió Messi

Lionel Messi reconoció su bajo nivel futbolístico, cargó parte de la culpa al estado de los campos de juego de la Copa América de Brasil 2019 y resaltó la acumulación de jugadores en la mitad de cancha de los rivales, que no le permiten desplegar su mejor versión.

"La verdad es que no está siendo mi mejor Copa América. Siempre es más complicado para nosotros que queremos atacar o hacer algo diferente, se junta mucha gente en el medio, pero lo importante es que seguimos adelante", aseguró el rosarino tras el triunfo 2-0 ante Venezuela en cuartos de final.

Messi, que ante la vinotinto mostró una de las versiones más apagadas de los últimos tiempos con la camiseta albiceleste, criticó duramente el estado de los campos de juego.

"Es una copa donde no te regalan nada, se hace muy difícil jugar porque las canchas son muy malas, es una vergüenza. No podés tener la pelota, jugar a dos toques, necesitás un tiempo más, no podés conducir. La pelota va picando para cualquier lado", analizó.

A su vez, el jugador de Barcelona remarcó el crecimiento del combinado nacional dentro del torneo, desde la derrota ante Colombia hasta la clasificación a semifinales.

"Creo que dimos un pasito más en un proceso. En el segundo tiempo ellos tuvieron más la pelota, pero no cedimos espacios y salimos rápido de contragolpe, que nos gusta porque tenemos delanteros rápidos", indicó.

En ese sentido, el capitán de la Selección Argentina destacó el grupo humano que armó el DT Lionel Scaloni, donde hay un mix entre experiencia y juventud: "Hay un grupo de chicos muy bueno, más allá de lo futbolístico, a nivel humano, que se conocen de hace tiempo. Nosotros nos intentamos acoplar y acompañamos desde nuestro lado".

"Scaloni va creciendo a la par de nosotros, es su primera experiencia, va cometiendo errores y va aprendiendo. Ya es difícil ser entrenador y más de la selección por todo lo que rodea. Tenemos un objetivo y vamos todos juntos de la mano", agregó.

Por último, Messi anticipó el duelo frente a Brasil por las semifinales, donde espera que la gestión de Scaloni dé un nuevo paso hacia delante.

"A Brasil hay que tenerle respeto, vienen de hacer un desgaste importante, de correr, llegamos bien para poder enfrentarlos y dar lo mejor. Todo es muy igualado, pero ellos son los locales, tienen que salir a demostrar ante su gente, vienen hace más tiempo con el proyecto, con la misma idea del técnico. Va a ser un partido igualado", cerró. (NA y La Nueva.)