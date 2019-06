Lucas dejó su mensaje: "Me acuerdo cuando Lucio pidió ir a entrenar a Bahía; los sueños se cumplen"

Con el Museo del Deporte lleno de chicos y chicas de los distintos clubes afiliados a la Asociación Bahiense de Básquetbol, Lucas Faggiano y Lucio Redivo tomaron palabra y dejaron un claro mensaje a todos los presentes que esperaban el arribo de la Copa del Mundo.

El exjugador de Estudiantes llegó al Museo como un curioso más, acompañando a su padre Jorge. No obstante, fue invitado a sumarse a la charla junto con Federico Susbielles (presidente de la CABB), Lucio Redivo (jugador de la Selección), Marcelo Pallotti (presidente de la ABB) y Bernardo Stortoni (subsecretario de deportes de la comuna).

"Yo siempre tuve la ilusión y el sueño de jugar en la selección argentina y cuando van pasando los años se va volviendo un poco más realista y ve que, por ahí, ese sueño no se puedo cumplir; uno tiene un techo. Pero año a año vi que a pesar de que ya tenía 29 años me iba acercando un poquito más o sentía que estaba cerca, y se medio", señaló Lucas.

Pese a que no fue convocado en la lista preliminar de 15 jugadores de la que saldrán los 12 que irán al Mundial, Faggiano disputó 4 partidos en las Eliminatorias clasificatorias, redondeando buenas actuaciones.

"Con 29 años, cuando sinceramente pensé que ya no se me iba a dar, pude debutar en la Selección y fue cuando me di cuenta que los sueños se cumplen. La verdad que no lo podía creer, sinceramente pensé que no se me iba a dar en mi carrera, pero igual no estaba frustrado con eso. Yo seguía trabajando para mejorar y poder ser el mejor jugador que mis condiciones me permitieran. Y ese trabajo diario me permitió aprovechar la oportunidad", señaló el exjugador de San Martín de Corrientes, quien jugará en Baurú de Brasil la próxima temporada.

Quien sí está en carrera para ir a la cita mundialista es Lucio Redivo, quien desde el 17 de julio se entrenará en Bahía junto con la Selección.

"Esas semanas en la Selección fueron el momento pico de mi carrera -agregó Lucas- y tuve la suerte compartir con Lucio, que no hace falta decir la enorme carrera que está haciendo. Con Lucio empecé a entrenar cuando él era chico, que venía a Bahía Basket todo calladito, tímido... pero ya tenía la mano que tiene ahora. Me acuerdo que pidió permiso para entrenar en Bahía Basket y después verlo crecer en la Liga y ahora en la ACB y poder compartir con él los 4 partidos en la Selección, fue una gran alegría de poder estar con otro bahiense. Simplemente eso, el mensaje es que los sueños se cumplen", cerró Lucas.

Redivo, por su parte, también bajó ese mensaje a todos los jugadores y jugadoras que los escuchaban muy atentamente.

"Cuando empecé a jugar, uno siempre trata de disfrutar y de estar con sus amigos. Ya a los 9 o 10 empecé a ver Liga Nacional y a darme cuenta de que algún día quería estar en un equipo así. Por suerte, con el paso del tiempo se me pudo dar; lo importante es tener un sueño y tratar de ir por él, de buscarlo y de no rendirse nunca. Eso fue lo que trate de hacer, ponerme objetivos a corto plazo y tratar de ir cumpliéndolos", señaló el tirador.

"A veces las cosas no se dan como uno quiere, pero no hay que bajar los brazos. En mi caso, siempre tuve el sueño de representar a la selección argentina y nunca se me había dado en las menores. Había estado en la Selección de Bahía y de Provincia, pero nunca en la Argentina, pero eso tampoco me venció, siempre el pensamiento fue tratar de seguir. Obviamente que era impensado estar vistiendo ahora la camiseta de la Selección, pero nunca bajé los brazos e intenté seguir mejorando y gracias Dios a se me dio", cerró Redivo.