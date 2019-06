Argentina ya entrena con vistas a los Juegos Olímpicos Universitarios

Comenzó a entrenar la Selección Argentina masculina con vistas a la XXX Universiada, a desarrollarse en Nápoles (Italia), entre el 3 y el 14 de julio.

El plantel, conducido por Santiago Rimoldi, realizó sus primeros movimientos en el estadio Juan José Garro del club Regatas de Concepción del Uruguay.

FeDUA se fijó en Bahía Blanca para armar la selección que irá a Italia

Debido a las ausencias de Daniel Amigo, Erik Thomas (viajan directamente a Italia), Facundo Corvalán y Martín Fernández, el equipo ensayó con ocho jugadores.

Se trata de los bahienses Rodrigo Gerhardt y Gonzalo Torres, más Juan Pablo Vaulet, Ayán Carvalho, Ariel Ramos, Andrés Lugli, Matías Solanas y Carlos Buemo.

La delegación partirá hacia Europa el próximo sábado, cinco días antes del debut, previsto para el jueves 4 de julio, a las 15:30 de nuestro país, ante Letonia, por el Grupo B.

Fixture masculino

4/7, 05:30 vs. Letonia

5/7, 08:00 vs. Rusia

6/7, 15:00 vs. Croacia

Por su parte, la selección femenina será conducida por Paula Reggiardo y cuenta en su plantel con la tornquistense Belén Tombesi.

Además de la actual jugadora de El Nacional, componen la nómina: Micaela Sancisi, Micaela González, Ornela Pag, Emilia Giustiniani, Sofia Chelini, Maribel Barzola, Emilia García León, Sol Laviero, Zulema García León, Candela Ruffino y Yanina Mercancini.

La Selección femenina partirá a Italia mañana al mediodía y entrenará directamente allá, con la realización de partidos amistosos.

Fixture femenino

3/7, 05:30 vs. Portugal

4/7, 15:00 vs. Rusia

5/7, 12:30 vs. Rumania