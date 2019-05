FeDUA se fijó en Bahía Blanca para armar la selección que irá a Italia

La Federación del Deporte Universitario Argentino confirmó el plantel que representará al básquetbol masculino en la XXX Universiada, a desarrollarse en Nápoles (Italia), entre el 3 y el 14 de julio.

El equipo será conducido por Santiago Rimoldi y tendrá una base de jugadores que nacieron en nuestra ciudad o han pasado por clubes bahienses.

Representantes directos de Bahía Blanca serán Rodrigo Gerhardt y Gonzalo Torres; mientras que también vestirán la camiseta nacional Facundo Corvalán (Bahía Basket), Juan Pablo Vaulet (ex Bahía Basket), Martín Fernández (Bahía Basket y ex Liniers), Ayán Carvalho (ex Bahía Basket) y Ariel Ramos (ex Liniers y Bahía Basket).

El plantel se completará con Erik Thomas, Andrés Lugli, Matías Solanas, Carlos Buemo y Daniel Amigo.

En suelo italiano, Argentina deberá afrontar una dura primera fase, al coincidir en su grupo con Letonia, Croacia y Rusia.

"Al no tener mucho tiempo de preparación, la idea fue buscar jugadores que hayan jugado juntos. Conozco a varios, sé que tienen buena relación entre sí y además, muchos han jugado Liga de Desarrollo en Bahía Blanca. No hay mucho tiempo para entrenar, así que eso permitirá armar un equipo lo más rápido posible", le contó Rimoldi a La Nueva.

Argentina, que posiblemente concentre en nuestro país, partirá el 29 de junio hacia Italia, país en el que entrenará tres días antes de su debut.

El antecedente de Taipei

Además, FeDUA buscará mejorar el octavo puesto logrado hace dos años, en Taipei.

En aquella oportunidad, Argentina compitió bajo la conducción de Maximiliano Seigorman.

El plantel estuvo compuesto por Rodrigo Gerhardt, Ayán Carvalho, Carlos Buemo, Matías Solanas, Ariel Ramos, Erik Thomas, Martín Fernández, Jeremías Sandrini, Ignacio Galardo y Matías Borsatti. A último momento debió renunciar Gonzalo Torres.

Argentina integró el Grupo C junto a Estados Unidos (única derrota, 76-89), República Checa (87-49), Estonia (78-65), Rumania (71-53) y Emiratos Árabes Unidos (121-50).

La Selección cruzó en cuartos de final con quien ganaría la medalla de oro, Lituania (70-72).

Luego, camino al quinto puesto, la albiceleste cedió con Alemania (82-95) y Finlandia (70-79).

La selección femenina, con Tombesi

En la selección femenina fue confirmada la torquinstense Belén Tombesi, quien se desempeña como ala-centro en El Nacional.

Tombesi no presenta antecedentes de este tipo, aunque sabe lo que es vestir la camiseta nacional, ya que disputó el Sudamericano U15 en 2010, en Uruguay (subcampeona), y el FIBA Américas U16 en 2011, en México (quinta posición).

Argentina integrará el grupo B junto a Rusia, Rumania y Portugal.

El equipo será dirigido por Paula Reggiardo y contará con Micaela Sancisi, Micaela González, Ornela Pag, Florencia Martínez, Sofia Chelini, Maribel Barzola, Emilia García León, Sol Laviero, Zulema García León, Candela Ruffino y Yanina Mercancini.

Gerhardt viene de ganar un oro

El último antecedente nacional a nivel universitario es muy positivo.

Con Rodrigo Gerhardt en el plantel (14 puntos en la final), Argentina alcanzó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a los que accedió como invitado (no participó equipo femenino).

La Selección obtuvo el título de manera invicta, tras vencer en su grupo a Honduras (48-45), al local Colombia (70-61) y a El Salvador (91-43); y en la gran final nuevamente a Honduras (68-56).