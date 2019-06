Fórmula 1: presente opaco y futuro incierto para el equipo Williams

Lejanas y nostálgicas las gloriosas épocas de los 80' y 90' para el equipo Williams de Fórmula 1, una de las pocas escuadras privadas de vieja generación que mantiene su vigencia en la máxima categoría mundial.

El presente del team de Grove, desde 2013 bajo la dirección adjunta de Claire Williams, hija de Sir Frank, contrasta radicalmente con aquellos tiempos, donde los monoplazas ideados por el inglés Patrick Head parecían inalcanzables.

A la triste realidad deportiva, traducida en el último lugar del campeonato de constructores 2019 con sus pilotos, se le suma otra mala noticia: la renuncia de Paddy Lowe, hasta hoy, jefe técnico de la escudería.



El canadiense Jacques Villeneuve, último campeón con Williams en 1997.

Lowe, responsable de la creación del poco competitivo FW42, regresó a Williams en 2017, donde curiosamente se inició en la máxima en los 80', momento en que comenzó la caída libre del equipo británico.

Tras tomarse licencia a inicios del presente ciclo, el nacido en Kenia y nacionalizado británico decidió ponerle punto final a su vínculo con la casa de Grove.

"Después de un período de cuidadosa reflexión, he llegado a la decisión de que no volveré a trabajar en Williams. Les deseo a todos mis colegas anteriores lo mejor para enfrentar los desafíos del futuro, que estoy seguro de que lo harán de la mejor manera. Me gustaría agradecer especialmente a los fanáticos de Williams que me apoyan mucho", sostuvo.