Dos equipos se quedaron sin entrenador luego de la fase regular

El último sábado culminó la fase regular del torneo Apertura "Salvador Pedro Cicchini" de la Liga del Sur y dos equipos que no clasificaron a los playoffs se quedaron sin entrenador.

Se trata de Martín Carrillo, quien no seguirá al frente de Libertad, y de Miguel Guevara, quien no será más el DT de La Armonía.

Miguel Guevara

Pese a que dependía de una victoria para acceder a los cruces, el milrayitas no logró conseguir el boleto debido a la derrota 1-0 ante Pacífico de Bahía.

Carrillo había llegado al elenco de Villa Rosas a principios del 2018.

El velezano, por su parte, no ganó en el primer certamen de la temporada, en el que sólo sumó 5 puntos.

Los cuartos de final

Esta noche, a las 20, habrá una reunión en la Liga del Sur para definir la programación de los cruces de cuartos de final.

En el inicio de los playoffs por el título, se enfrentarán:

-Sporting (1°) vs. Rosario (8°)

-Pacífico de Cabildo (2°) vs. Villa Mitre (7°)

-Bella Vista (3°) vs. Huracán (6°)

-Liniers (4°) vs. Olimpo (5°)