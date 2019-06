Los detalles de la Operación Rosca, llega Mauri a Bahía, las obras que hará ABSA y el final de Lucaioli

--Hola, Juan María. ¿Te quedaste hasta tarde viendo cómo cerraban las listas?

--Hasta una hora prudencial, pero lo que pude ver estos días me sirvió para convencerme de cuánta razón tenía el poeta francés Edmond Thiaudière cuando dijo que “La política es el arte de disfrazar de interés general el interés particular”.

--Uh, qué cultural viniste hoy. Me imagino que te referís a las batallas cuerpo a cuerpo por un carguito entre muchos postulantes...

--Yo no hablaría de carguitos porque pensá que un concejal le cuesta a los bahienses 140 mil pesos mensuales y a muchos de ellos la gente no les conoce la cara. Es tremenda la cantidad de personas con vocación de servicio, increíble.

--Bueno, no te sigas dando manija y contame algunos detalles de la rosca política.

--Si empezamos por el oficialismo la lista encabezada por Héctor Gay terminó sin sorpresas, aunque no pasó desapercibida la interna Baylac - Alvarez Porte contra Tucat por el cuarto lugar en la lista de concejales y finalmente se impuso la candidata de los primeros, Silvina Cabirón por sobre Erica González, Ojo, todo había empezado con las objeciones de Tucat a la designación de Gisella Caputo.

--Me dicen que ahí hubo alguna cuestión personal...

--Así parece pero en esa no entro. Lo cierto es el derrumbe de la UCR local, un partido que supo tener más de 12 concejales y ahora peleó por un cuarto lugar. Me parece que se viene una dura autocrítica en el Comité de calle Donado.

--Bueno, y de la oposición lo más relevante del cierre de listas fue la unión en el Frente de Todos, por no decir en el kirchnerismo, donde hubo acuerdo entre Federico Susbielles y Marcelo Feliú.

--Sì, me llamó mucho la atención la decisión de Feliú de resignarse a competir por la intendencia, un objetivo que se había puesto hace dos años cuando decidió bajar al Concejo Deliberante para, al menos, diferenciarse un poco de La Cámpora.

--Y si, cosas que pasan solamente en la política. Me da la sensación que especuló hasta último momento, además, para ir a una interna se necesita plata. También anoche circuló insistentemente la versión sobre un supuesto pedido de Alberto Fernández para que tenga un gesto en favor de la unidad.

--Pero le podrían haber dado el primer lugar y no el tercero, detrás del intendente de Laprida y de la camporista Ayelén Durán.

--Y bueno... terminó confirmándose que La Cámpora tenía la lapicera. Fijate lo que pasó con la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.

--De todas maneras en la lista de concejales de Susbielles hay para todos los gustos.

--Acá sí. En el primer lugar aparece el kirchnerista Luis Alberto Calderaro, el segundo es para la larraburista Lucía Martínez Zara y hay dos sindicalistas en el cuarto y quinto lugar, me refiero a Analía López del Sadop y Carlos Moreno Salas de Smata. A Feliú le dieron el tercero (Pablo Rosenfeldt) y el sexto (Paola Ariente).

--¿Y qué pasó con la gente de Woscoff?

--Su candidata dentro del lavagnismo era María de los Angeles Rosón, pero te la hago corta: aparecieron los gastronómicos y Ruli y su tropa huyeron,

--¿Alguna nota de color en el cierre de listas?

--Varias. La rosca bahiense en Buenos Aires empezó el viernes. Del lado del kirchnerismo el que llegó más temprano al Instituto Patria fue Susbielles, a eso de las 16.30, y luego entraron Sebastián Martínez, Desiré Cano, Hernán Reibel, Ale Dichiara y Hernán Arranz. Todos desfilaron por el segundo puso y no dejó de llamar la atención el impresionante recibimiento a Cristina, con unos 300 militantes en la calle.

--La rosca en los bares también debe haber estado a full.

--Por supuesto. Los de Juntos por el Cambio se reunieron en bares por la zona de Plaza de Mayo y los de Susbielles en uno llamado Baires Club, que queda en la esquina de Instituto Patria.

--Me imagino que las reuniones continuaron hasta tarde.

--Por supuesto, con los teléfonos al rojo vivo. Según me contó Quique Iommi en el restó de Daniel Vila, llamado Roldán, se juntaron los lores de la Sexta encabezados por Dichiara y luego aparecieron Insaurralde con Jéssica Cirio. En el caso de Feliú, me dicen que no se lo vio y que siguió todo a distancia, desde un departamento porteño.

--¿Y ayer?

--Los de Cambiemos (Gay, Nardelli, Moirano, Tucat, Streitenberger, Marisco y el Coco Compagnoni almorzaron en un restaurante cercano a Balcarce, la sede del Pro. Los kirchneristas comieron separados, Susbielles en el Patria y el resto en las cercanías. Frente al Patria hay un puestito de arepas con comida venezolana y colombiana, y por allí pasaron, obviamente, todos los K bahienses.

--Bueno, veo que nuestros políticos trabajaron como locos, pero antes que me respondas algo mejor pasemos a otros temas.

--Ok, al final pude conseguir el listado de obras que va a encarar la Provincia en Bahía como compensación por la no realización del acueducto desde el río Colorado.

--¿Es un primer borrador?

--Más que eso porque ya están avanzando con los pliegos licitatorios.

--Bueno, largá lo que conseguiste.

--Se van a invertir entre 50 y 60 millones de dólares, apuntando principalmente a la renovación total de cañerías en los sectores que aún no recibieron mejoras y necesitan un recambio. Se apuntará a eliminar las pérdidas, uno de los principales problemas que evidencia la ciudad.

--¿Van a hacer un nuevo acueducto desde el dique Paso de las Piedras?

--Tengo entendido que no. La idea consiste en optimizar el existente, renovando y ampliando los tramos que sean necesarios y se construirán tres grandes sistemas de reserva. Uno estará en General Cerri, otro en el sector de Bosque Alto y el restante en Punta Alta.

--¿Con esas cisternas a qué se apunta?

--A mejorar el abastecimiento en esos sectores y a garantizar nuevos servicios.

--¿Tampoco van a ampliar la planta potabilizadora Patagonia?

--Me dicen que no. Obviamente esto va a generar polémica, pero desde ABSA entienden que con la cantidad de agua que llega actualmente desde el dique y se distribuye es más que suficiente. Opinan que un consumo de entre 500 y 600 litros por habitante resulta excesivo.

--Bueno, pero ahí entra a jugar la enorme cantidad de pérdidas que registra la ciudad.

--Exacto, por eso se apuntará a la renovación de cañerías y a bajar la cantidad de conexiones clandestinas. Dicen que con eso se solucionarán los problemas locales y se podrá ampliar el servicio.

--Mmm... polémica en puerta, amigo. Por darte un ejemplo, ¿cómo le solucionarán el problema a Médanos?

--Lo abastecerán desde la cisterna que construirán en Cerri. Pero coincido, si no se amplia la planta Potabilizadora Patagonia y no se construye otro acueducto desde el dique más de uno va a patalear.

--Supongo que también tratarán de cerrar algún acuerdo con la industria para reutilizar los líquidos cloacales y de esa manera disminuir lo que se envía desde el dique al Polo. Tengo entendido que la nueva planta depuradora Primera Cuenca está en su fase final y están viendo que si no llegan a inaugurarla antes del período de veda electoral, el corte de cintas se hará después de las PASO. A partir de eso restaría otra gran inversión para completar el tratamiento y poder usar esa agua en la industria.

--¿María Eugenia vendrá a la inauguración?

--Acordate que te dije que la gobernadora vendrá el martes 23 de julio para participar de una especie de inauguración del Dow Center en Aldea Romana, pero ya que estamos con esto te conseguí una perlita.

--Dale, te sigo...

--Para ese día ya está confirmada la presencia del presidente de la Nación.

--¿Mauri vendrá a conocer el nuevo estadio de Pepe?

--Así es, salvo que durante este mes que queda surja alguna cuestión de agenda, pero el presidente quiere venir y confirmó su presencia.

--Buen dato, te anotaste un poroto. El otro día me preguntaron por el surgente del Parque de Mayo, parece que sólo quedaron cuatro canillas funcionando pese a ser un lugar muy usado por la gente.

--Muchas novedades no hay para ese sector ubicado junto a las oficinas de la Autoridad del Agua. Las causas son falta de mantenimiento y olvido amigo, no mucho más que eso.

--Espero que alguien se ponga las pilas y haga lo que tiene que hacer, pero pasemos al tema comercial. ¿Alguna novedad en una Bahía Blanca dominada por los showrooms?

El final de un gran empresa

--Tenés razón, están proliferando por todas partes. Durante el feriado del jueves me enteré de un montón, pero si hablamos del comercio no tengo más remedio que darte una muy mala noticia, obviamente, vinculada con Lucaioli.

--¿Ahora qué paso?

--A los empleados les pagaron hasta marzo y una parte del aguinaldo. Les falta cobrar abril y mayo. Se llegó a una instancia administrativa donde no hay mucho más para hacer. Gran parte de los empleados iniciaron acciones judiciales reclamando el pago de lo adeudado y sintiéndose despedidos.

--¿Me querés decir que iniciaron los tramites para poder cobrar la indemnización cuando se remate algún inmueble?

--Así es, con la Gran Barata se recaudaron unos 12 palitos pero eso no alcanzó para mucho. La instancia administrativa llegó a su fin y ahora comienza la judicial. Me dicen que por más que vendan un centro logístico que la firma posee en Neuquén y por el que piden unos 5 palos verdes, la situación es irreversible.

--Triste final para una empresa netamente bahiense y por la cual su propietario siempre le puso el pecho a las balas, incluso desprendiéndose de buena parte de su patrimonio.

--Tal cual, pero si me dejás te comento algo un poco más grato: el lanzamiento en Viajes La Nueva. de 9 cuotas sin interés con tarjetas del Banco Provincia para productos seleccionados.

--Pasame alguna propuesta para las vacaciones de invierno.

--Mirá, el 21 o el 28 de julio un viaje a Cataratas del Iguazú te sale 9 cuotas de 1.434 pesos por persona. Si querés hacer un viaje más corto hay uno a Buenos Aires con salida el 31 de julio por 9 cuotas de 828 pesos por persona.

--Bien. ¿Algún otro tema comercial?

--Tres cortitas del puerto. La primera es que parece que el acuerdo entre la Muni y el Consorcio para licitar Dasso se firmará el miércoles, la segunda es que la licitación de las postas de inflamables se decidió a favor de una empresa de Dock Sud llamada Energen y comenzará a operar el 1 de julio.

--¿Y la tercera?

--Que la prestigiosa consultora internacional Wood Mackenzie destacó el rol que tendrá Argentina para exportar gas a Asia, incluso a precios más competitivos que los de Estados Unidos y el puerto local será muy importante en ese esquema.

--¿Algo más?

--Una situación, casi insólita, que se dio hace algunos días en un municipio de la zona y que tiene que ver con una cuestión judicial.

--Uhh... seguí

--Un juez Correccional condenó a una persona a cumplir tareas comunitarias por un delito menor. Debía desempeñarlas en el Hospital Municipal de Villarino, pero desde ese municipio aclararon que no podían hacerlo porque “ya no tenían cupo” para tal fin.

--¿Y no se puede hacer en otra institución de bien público?

--Es lo mismo que repreguntó el juez, pero la respuesta volvió a ser negativa.

--¿Pero no se trata de una orden judicial?

--Bueno, parece que las averiguaciones continuaron y desde el ámbito comunal de Médanos terminaron por reconocer que están tratando de evitar este tipo de situaciones.

--¿Por qué motivo?

--Acá está lo llamativo. Parece que admitieron en el juzgado que hay varios vecinos del pueblo que ven con malos ojos a las personas con antecedentes trabajando en el hospital o barriendo una plaza, porque creen que están siendo beneficiados con trabajo en tiempos de crisis.

--Pero ese tipo de tareas que dispone la justicia, me imagino, son ad honorem.

--¡Claro! pero es difícil hacerle entender a la gente que se trata de una medida judicial y no de una cuestión rentada. Para colmo en comunidades chicas todos se conocen...

--Y en definitiva...

--En definitiva tuvieron que acceder y el acusado cumplió la probation en otra entidad del distrito.

Autos mellizos en Bahía

--Cambiando de tema, te lo comento porque sos muy “vejiga” con el auto: tené cuidado porque parece que otra vez están dando vuelta los “mellizos” por acá.

--Ahora que me decís eso, hace unos días leí un tuit del “Turco” Asís que aludía a un acta de infracción de tránsito que había recibido de la provincia de Misiones, con la foto de un auto que no era de él pero sí la intimación hacia su persona...

--Exacto, pero esto parece que también sucede en Bahía. La Cámara Federal de Córdoba resolvió hace algunos días un incidente de competencia entre dos juzgados, uno de esa provincia y otro de la de Buenos Aires, por la denuncia que presentó la vecina cordobesa María Teresa Baigorri, en febrero del año pasado.

--¿Y qué tiene que ver con Bahía ese caso?

--Que la mujer, que vive en la capital mediterránea, se enteró, cuando fue a renovar la licencia de conducir, de que tenía dos multas de tránsito cometidas con su auto Volkswagen Gol, dominio LHP 395. Una infracción fue cometida en la ruta 6, a la altura de Campana, y la otra en nuestra ciudad, al superar la velocidad en el radar de Don Bosco al 2900.

--¿Y está confirmado que el auto de la mujer no anduvo por acá?

--Es lo que aseguró en la denuncia, con lo cual se investiga un posible auto adulterado. Incluso la Cámara cordobesa ordenó que siga con la causa la justicia provincial de Campana, donde se cometió la primera de las faltas.

Detalles de la obra en la ruta 3

--Bueno. ¿Vamos cerrando?

--Dale, que tengo data de una buena que se dio en la semana: la obra de la ruta 3.

--¿No me digas que arranca la autopista?

--Ah, estás en versión bromista. Te aclaro, por las dudas, que para Bahía y la zona esa es una broma de mal gusto. Sabés más que bien lo frustrante que resulta que ese proyecto que tanto necesitamos siga en el fondo del freezer.

--Tranqui. ¿De qué obra me hablás, entonces?

--De la reparación del kilómetro 608.

--Entiendo que es ese tramo de 700 metros que se inundó a fines de enero, donde Vialidad hizo un alteo de emergencia que en los últimos días lucía muy deteriorado. Leí el informe en “La Nueva.” el sábado pasado.

--Exacto. Bueno, parece que en la sede central de Vialidad tomaron nota porque el martes 18, tras cuatro meses de espera, hubo un llamado al ingeniero Gustavo Torres, jefe del 19º Distrito Bahía Blanca, para confirmarle que le van a llevar el apunte y van a reparar el sector.

--¿Justo después de que salió la nota?

--Sí. Pasó el domingo, el lunes feriado y el martes llegó el llamado. Se licita en septiembre para arrancar en octubre y terminar a fines de diciembre. Al alteo de 80 centímetros le van a sumar otro, de 1,55 metros, y lo van a terminar con mezcla asfáltica en caliente. Además, van a ejecutar alcantarillas y ensanchar las banquinas. Esto último, por cuestiones de seguridad, ya que van a quedar casi 2,50 metros más altas que la cota de los campos lindantes, que son los que se inundan.

--¿Inversión?

--Entre 35 y 40 palitos.

--¿Y de acá a octubre qué va a pasar con el tramo?

--Ya están diseñando un operativo de mantenimiento. El jueves, que fue feriado, arrancaron a tapar baches, nivelar y mejorar el estado de las banquinas. “La orden que tenemos es estar arriba y hacer reparaciones permanentes”, me batió anteayer un amigo que tengo en Vialidad.

--¿Llegaremos al verano con la obra terminada?

--Con suerte y viento a favor, y con la empresa que gane la licitación haciendo los deberes como debe, puede ser. Pero igual preparate para ir a Monte, durante la primavera, por el camino de tierra a Calvo.

--Con tal que sea para volver a tener la ruta en condiciones...

--Espero. Bueno, sigo viaje.

--Andá que hoy gatillo yo.