El Topo Rodríguez le bajó el tono a las críticas contra Jaguares

Frontal y polémico, Enrique Topo Rodríguez analizó desde Australia (donde se radicó en los ‘80 y selección nacional para la que jugó el Mundial ‘87) y a pedido de “La Nueva.”, la actuación de Jaguares, Pumas y el Mundial y el scrum, formación en la que se lo considera un especialista y sobre la que editó libros.

-Jaguares vive una de sus mejores campañas en el Súper Rugby. ¿Cuáles son los motivos?

-A cinco años y medio de participación en Súper Rugby, recién este año se están asentando. Jaguares tiene todo el país para elegir (Pumas y no Pumas). Por otro lado, cuando la competencia está organizada así, y todos están de acuerdo, me parece una burrada lo de Phil Kearns de ‘llorar’ después de perder. Creo que Quesada esta inculcando buenos valores, tácticas y estrategias en el juego.

-¿Los Pumas podrán sostener este progreso en el Mundial de Japón?

-Puede que sí, puede que no. Varios de los Jaguares van allegar al Mundial golpeados, lesionados o desinflados por la competencia de Súper Rugby. El jugador profesional nunca dice o confiesa que 'no esta bien', sino se pierde el próximo cheque o giro bancario.

-Estará al tanto del programa Rugby Seguro para evitar lesiones en el scrum. ¿Qué lectura hace de esta problemática?

-Por lo visto en videos y declaraciones leídas en periódicos e Internet, no me parece que estén haciendo las cosas seriamente como debería ser. A mi entender es una ‘lavada de cara’, cosmética para aparentar que están haciendo ‘algo’ y así pueden reducir los riegos de acción judicial por parte de los lesionados, cuadripléjicos y casos catastróficos. Lo que está haciendo UAR carece de ‘rigor’ científico; ¡Es todo emocional y económico! Emplearon a gente que no tiene los conocimientos suficientes para enseñar, entrenar o liderar. Hoy, 2019, el único que puede dar cátedra sobre la ley del scrum, su aplicación, técnica y estrategia de prevención y manejo efectivo de la formación es Carlos Rafael Hernández, de Tala RC (Córdoba). Inclusive a nivel mundial existen muy pocos maestros de esta materia.

-¿En qué punto no está de acuerdo?

-La técnica de la formación y refereo del scrum es deplorable; y por consecuencia el riesgo de lesiones se acrecentó. No creo en esas estadísticas (NdR: UAR afirmó que en 2 años las lesiones mermaron un 50%). Además, a mediano y largo plazo la verdad va a saltar al tapete. Los problemas vienen de World Rugby con la visión mercantilista de crear un show televisivo y haber dejado de lado el juego. Los responsables directos son Brett Gosper, Bill Beaumont y Agustin Pichot, que vienen liderando World Rugby sin una dirección estratégica bien definida. Lo único que está definido son los presupuestos e inversiones de la recaudación de las RWC (Mundiales), derechos televisivos y las contribuciones de patrocinadores. Los clubes, el rugby social y la familia del rugby están completamente olvidados. Cincuenta por ciento de los fondos recibidos por UAR (en todo concepto) deben ser repartidos a todos los clubes de Argentina. A todos. El rugby no debe ser una ‘Máquina de Hacer Millonarios’. Pagar a los jugadores por el tiempo dedicado, sus esfuerzos y por el riesgo que conlleva la práctica Sí. Pero en una forma racional.

El Topo, con la de Australia. Foto: gentileza "La Nación".

¿Quién es el Topo Rodríguez?

Es un ex rugbier cordobés que jugó como primera línea en la Universidad Nacional de Córdoba y en Tala, como también en el seleccionado de Córdoba.

Tiene 67 años, está radicado en Sidney y fue protagonista de hitos deportivos curiosos.

Por ejemplo, disputó partidos internacionales para tres seleccionados diferentes: Argentina, Australia y Tahití.

Además participó de 2 de las 4 victorias que Los Pumas atesoran en el historial ante los Wallabies. Precisamente, con la selección de Australia jugó el primer mundial de rugby: Nueva Zelanda 1987 (3 partidos), en el que los australianos finalizaron 4º. Acumula 26 caps con los Canguros.

Con la selección de Thaití se trató de un amistoso contra Francia al que fue invitado, en 1981.

Editó el libro “The art of scrumming” (“El arte de formar un scrum”) en 2012 y en inglés.