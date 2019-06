"Despacito", Villa Mitre desnudó las falencias de Bella Vista y lo venció

No fue a besos como lo desnudó Villla Mitre a su rival en La Loma. Pero fue "despacito", sin desesperarse, aguardando el momento oportuno para cortar la racha de Bella Vista que llevaba 4 partidos sin caídas, y lo igualó en las posiciones en la recta final del torneo Apertura.

El tricolor viene en levantada, habida cuenta que sólo perdió uno -ante Sporting 1-0- de sus últimos cuatro compromisos, lo que le permite pensar seriamente en ser parte de los playoffs del selecto grupo de clasificados.

Las claves

Lo que erró el dueño de casa. En el primer tiempo lo tuvo Gonzalo Achares, pero su remate pegó en la parte externa de la red en un mano a mano con Facundo Tavoliere. Y el arquero tricolor, que una vez más sacó pelotas increíbles para sostener el cero que ya se torna en una constante: 2-0 a Libertad, 1-0 a San Francisco y 2-0 a Bella Vista.

Los cambios en el local. Los reemplazos de Lucas Siamparelli, Franco Sangronis y Lucas Machain resultaron un verdadero alivio para Daniel Correa. Bella Vista tuvo 4 situaciones claras en los primeros 10 minutos del complemento, donde careció de efectividad y se topó con la humanidad de Tavoliere. Pero llegaron los cambios y el local ya no tuvo peso ofensivo, en tanto la visita empezó a ganar terreno y se animó a ir por los 3 puntos.

Los goles

1-0. La pegada de Enzo González en un tiro libre. De frente, muy cerca de la medialuna, utilizó el guante de su pie derecho para clavar el balón cerca del ángulo, contra el poste derecho de un Luján que estaba demasiado jugado hacia el otro sector.

2-0. El reemplazante de Gastíon Santillán anotó su sexto tanto en 11 partidos. Ganó la cuerda izquierda en velocidad y definió por un costado del cuerpo de Luján desde ángulo cerrado.

La dudosa

El reclamo de todo Bella Vista en una pelota parada por considerar infracción de Sergio Escudero sobre Esteban Esparza en una acción de pelota parada a los 46m. del primer tiempo. En la acción se observa que Escudero se apoya sobre los hombros del defensor para que no pueda saltar, aunque el juez estaba cerca y consideró que no hubo contacto. ¿Habrá acertado?

La terna

Pablo Leguizamón asumió un papel protagónico de entrada amonestando a Rodrigo Lhande por un leve empujón que cortó un avance visitante, pero luego no juzgó con la misma vara otras situaciones similares. Eso sí, siguió de cerca el partido y no tuvo mayor incidencia en el desarrollo. Guido Lima y Nicolás Seijas no tuvieron demasiado trabajo.

Ley del ex

Enzo González no pudo gritar su gol por respeto a su anterior club. Ejecutó de manera magistral, pero enseguida agachó la cabeza y volvió al centro del campo como resignado. El volante, según confirmó un alto directivo de Bella Vista, fue adquirido por Villa Mitre de manera definitiva.

La síntesis

BELLA VISTA 0

Luján 4

Pacheco 6

Lhande 5

Esparza 5

Ihitz 6

Machain (c) 5

Delmastro 4

Sacomani 5

Sangronis 5

Achares 6

Siamparelli 6

DT: S. Polla

VILLA MITRE 2

Tavoliere 7

Ullmann 5

Desideri 6

S. Escudero (c) 5

Rosales 5

Erbín 5

Villalba 5

Antón 4

E. GONZÁLEZ 7

Santillán 5

Cuitiño 5

DT: D. Correa

GOLES. E. González (VM), a los 71m. y L. Bustos (VM), a los 91m.

CAMBIOS. 61m. J.P. López por Siamparelli, y 67m. Di Giorgio por Machain e Intrevado por Sangronis, en Bella Vista; 45m. Cocciarini (5) por Villalba, 69m. Harnst por Erbín y 85m. Bustos por Santillán, en Villa Mitre.

ÁRBITRO. Pablo Leguizamón (5).

CANCHA. Bella Vista (7).

TERCERA JUVENIL. Villa Mitre, 2-0.