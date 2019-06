Mundial femenino: Argentina va en busca de una clasificación histórica

El seleccionado femenino de fútbol de Argentina enfrentara hoy a Escocia en el ultimo partido de la fase de grupos del Mundial de Francia, con la necesidad de ganar para obtener la clasificación a los octavos de final, un hecho que sería histórico.

El combinado nacional se medirá con las escocesas a partir de las 16, en el Parque de los Príncipes, en París, con el arbitraje de la norcoreana Ty Hiang Ok y televisación de DIRECTV Sports y TV Pública.

El equipo "Albiceleste" comenzó su campaña en el Grupo D con un meritorio empate sin goles con Japón, actual subcampeón mundial, y luego perdió con Inglaterra por 1-0, por lo que precisa los tres puntos para seguir en el torneo.

En ese contexto, el equipo dirigido por Carlos Borrello deberá vencer a Escocia para ser el mejor tercero del torneo, ya que si se queda con los tres puntos superará a Camerún, Nueva Zelanda, Chile y Tailandia, que cayeron en sus dos presentaciones.

Pasan de fase los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

En el grupo de Argentina, ya aseguró su pase Inglaterra, que cerrará su campaña también mañana desde las 16 frente a Japón.



En cuanto a la albiceleste, podría terminar como segunda de su grupo si triunfa e Inglaterra vence a Japón. En ese caso tendría mejor diferencia de gol que las niponas.



Argentina puede llegar a clasificarse a octavos de final también con un empate frente a Escocia, pero ya dependería de esperar los resultados que se registren en los otros grupos.



Las posiciones en el grupo D marcan que Inglaterra es puntera con 6 unidades, Japón es segunda con 4, Argentina tiene un punto y Escocia cero.



Escocia, por su parte, que marcha último en el grupo D y que cayó derrotada en sus dos primeros partidos por Inglaterra y Japon (en ambos casos por 2 a 1) llegó al Mundial invicta, pero en la alta competición no estuvo a la altura de sus antecedentes.



-Probables Formaciones:



-Argentina: Vanina Correa; Virginia Gómez, Agustina Barroso, Aldana Cometti y Eliana Stabile; Lorena Benítez; Florencia Bonsegundo, Ruth Bravo y Miriam Mayorga: Estefania Banini y Soledad Jaimes. DT: Carlos Borrelo



-Escocia: Lee Alexander; Kirsty Smith, Rachael Corsie, Jennifer Beattie y Lauder; Lisa Evans, Kim Little, Linda Yani Weir y Diane Arnott; Cuthbert y Jane Ross. DT: Shelley Kerr.



-Arbitra: Ri Hyang Ok (PRK).



-Cancha: Parque de los Príncipes, París.

-Hora de inicio: 16.

-TV: DIRECTV Sports y TV Pública.