Federación Española: “El recambio generacional está dando mucho trabajo”

Federico Moreno / fmoreno@lanueva.com

El 22 de mayo de 2022 cumplirá cien años de vida. La Federación Regional de Sociedades Españolas –-Chiclana 681--, con sede en nuestra ciudad y aglutinante de 60 entidades de todo el sur del país, renovó autoridades y ya se plantea llegar al centenario de la mejor manera posible.

“En mayo tuvimos el 98° congreso anual en Monte Hermoso, y un motivo de orgullo para nosotros es que no hubo un solo año en el que no se hiciera. Eso demuestra que la Federación no sirve solo para administrar, sino que generó algo tan lindo que todos los años hay una entidad de la jurisdicción –-más grande que todo el territorio de España-- dispuesta a organizar la del año entrante”, opinó Miguel Herrero, vicepresidente de la Federación.

Por su parte, el flamante presidente de la entidad, Bautista Alberto Pérez, sostuvo que “estamos agradecidos por el hecho de que esta institución haya cumplido 97 años, que como en todos los niveles tuvo momentos buenos y malos, pero no es fácil alcanzar esa cifra”.

“Ahora que nos vamos acercando a los 100 años vamos a tratar de ser un poco más activos y de modernizarnos. Adecuar la Federación, porque los objetivos que la crearon en 1922, principalmente de salud, asistencia y socorro a los migrantes españoles, hoy no tienen razón de ser, y los requerimientos actuales son otros. Esperamos adaptarnos y que se pueda continuar otro siglo más”, agregó Pérez.

Silvia Benedetti (secretaria), Bautista Pérez (presidente) y Miguel Herrero (vice).

Bahía, bien castellana

“Castilla y León fue la región de España que mas pobladores aportó a Bahía Blanca. Sin ir más lejos, en Bahía el Centro -–de las autonomías-- más numeroso es el de Castilla y León”, comentó Bautista Pérez.

Y consultados por apellidos distinguibles o fácilmente identificables como originarios de esa región, Miguel Herrero, nacido en la provincia de Zamora en 1956 y llegado a Bahía en barco en 1970, contestó que el suyo, precisamente, es uno de los tradicionales apellidos castellanos.

“En Dorrego la inmigración fue fundamentalmente valenciana, en Neuquén hay muchos andaluces y en Goyena son todos mallorquines, por citar algunos ejemplos. Primero venía algún paisano avanzado y después traía a los amigos y familiares. En San Román se creó el primer centro valenciano del mundo, venían casi todos de Altea”, comentaron.

Una de las formas en que intentan modernizarse y captar a un público joven -–sostienen-- es difundiendo todas las actividades culturales y gastronómicas que se realizan en las 60 entidades federadas en sitios de internet y redes sociales, como www.federacionespanola.com.ar y Federación Regional de Sociedades Españolas (Facebook).

“En Bahía la principal entidad federada es la Casa de España –Lamadrid 458--, donde se realizan los eventos porque sus instalaciones lo permiten, dado que tiene comodidades para albergar y también para cocinar, porque los españoles somos así, nos reunimos para comer, cantar y divertirnos”, graficó Herrero.

“Es notable cómo las sociedades españolas en la Argentina no solo se dedicaron a fomentar la asistencia hace 100 años, sino también la cultura. Basta con ver los impresionantes teatros y salones que hay en las localidades pequeñas, que son la envidia de muchas otras ciudades. Es el día de hoy que siguen acogiendo eventos como casamientos, cumpleaños de 15, entre otros”, añadió Pérez.

“Algo que nos preocupa y siempre hacemos es ayudar o colaborar con entidades españolas --federadas o no-- que atraviesen dificultades. Se da mucho en localidades pequeñas, con comisiones directivas de gente muy grande y que no pueden atraer jóvenes. Eso hace peligrar la subsistencia de las entidades, así que nos acercamos a los pueblos, fomentamos la renovación, el recambio generacional, y afortunadamente así se han recuperado varias instituciones. Hoy encontrás dirigentes de 25 o 30 años en algunos casos”, comentaron Pérez y Mario Álvarez, encargado de difusión y prensa de la Federación.

Muestras itinerantes

La Federación informa que tiene muestras artísticas y documentales para exhibir, que pueden solicitarse por distintas instituciones para su difusión. “Una que tiene mucho éxito es 'Los barcos y sus protagonistas', que consta de vinilos de 148 barcos de inmigrantes españoles llegados a la Argentina.

“Mucha gente sabe datos de sus antepasados o por supuesto de sí mismos, la fecha, el nombre del barco, un apellido, y eso facilita la búsqueda, otros no saben nada y la búsqueda es más desafiante aún. Los que logran identificarse se van con un certificado, es muy emotivo”, explicó Mario Álvarez.