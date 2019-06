Para la Uciapa, la gente espera nuevos horizontes en la reactivación económica

El contador José Amundarain, presidente de la Unión del Comercio, la Industria y el Agro de Punta Alta, dijo que la sensación generalizada es que la gente, más allá de lo que suceda en las próximas elecciones, está esperando un nuevo horizonte.

“Se necesita una estabilidad en las ideas que ayude a avanzar y ello, tal vez, genere expectativas y arranque el motor de la economía”, aseveró en diálogo con La Nueva.

“La economía es algo fantástico en como se puede explicar, donde el 50% de la biblioteca dice una cosa y el porcentaje restante dice otra. Pero también depende mucho de las expectativas. Así lo demuestran los mercados. Cuando hay alguna certeza de ciertos temas, la economía se tranquiliza y empiezan a producirse determinados movimientos”.

Postura

El contador sostuvo que el comercio está acostumbrado a la lucha diaria, a enfrentar las adversidades y abrir todas las mañanas las persianas con la idea que entre la gente y se puedan vender productos.

“El sacrificio es continuo y obviamente esperamos que haya una respuesta desde el sector dirigencial que haga que la economía se ponga en marcha”, dijo.

La situación actual de los empresarios comerciales, según indicó, no obedece a un tema en particular, sino a una serie de factores vinculados, por ejemplo, con las cargas sociales y los aumentos en los impuestos.

“No hay que ser muy economista para pensar que si aumentan los servicios, más que nada del consumo diario, y el salario va por detrás de la inflación, la capacidad de consumo se reduce. Entonces cada artículo va a sufrir, de manera distinta, una baja de acuerdo a la demanda. No se dejan de consumir determinados artículos básicos, pero sí se dejan de lado otros. Por ejemplo, una mesa que está medio feita se puede arreglar y no se cambia. Esto produce un parate lógico”.

Menos dinero que se recauda y mayor presión tributaria.

La falta de consumo se fue agravando y dijo que ello implica menos impuestos que recauda el Estado y se incrementa la presión tributaria.

“El misterio o el gran desafío que tiene la economía es ajustar todas las variables para que el consumo se reactive”, expresó.

Al mismo tiempo, reconoció que “se debe ser muy creativo para mantenerse en pie. Insisto en que esto es un día a día porque la competencia no es solamente con otro producto. Hoy se da la competencia con todos los productos porque al no alcanzar los sueldos para cubrir todas las necesidades, muchas veces se empieza a optar por cosas que antes no se tenían en cuenta”.

En tal sentido, expuso que “una cosa es optar por consumir una determinada marca de gaseosa y otra es consumir entre gaseosa y agua”.

La Uciapa ofreció esta semana un agasajo por el Día del Periodista y José Amundarain reconoció a los medios de comunicación por el aporte que realizan, en general, por la ciudad y, en particular, por la institución a la cual representa, ubicada en Urquiza y Humberto.