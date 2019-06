La cementera Loma Negra cierra una planta en la zona y temen que desaparezca un pueblo entero

Luego de tres meses de conflicto, la fábrica de cemento Loma Negra resolvió cerrar su planta de producción en Barker-Villa Cacique, distrito de Benito Juárez. La medida implica el despido o la relocalización de sus más de 300 trabajadores, pero sobre todo la desaparición de la principal fuente de trabajo de esta localidad de 6 mil habitantes y el alto riesgo de que vuelva a convertirse, como en 2001, casi en un pueblo fantasma.

La decisión está generando una intensa polémica y mucha indignación. Es que Loma Negra -propiedad del grupo brasileño Camargo Correa- tuvo una ganancia de 1.067 millones de pesos en el primer trimestre del año, lo que representa un 48% más que en el mismo período de 2018

El propio CEO de la empresa, Sergio Faifman, reconoció que "la compañía no tiene problemas" y que el cierre puntual de la planta de Barker -fundada en 1956 por la familia Fortabat- se debe a que tiene altos costos logísticos y es deficitaria, lo que "impacta en la rentabilidad del accionista".

"Esta empresa cotiza en Bolsa y no puedo poner en riesgo mis operaciones con un déficit tan grande. Hace un año la podíamos haber cerrado, intentamos quedarnos con 136 trabajadores con medio turno y con un sueldo de casi 30.000 pesos en mano, pero no aceptaron la propuesta", intentó explicar al sitio web BAE Negocios.

También disparó contra el gobierno.

"Si bien tuvimos un aumento en nuestras ganancias, hemos invertido 1.000 millones de dólares en los últimos 15 años, pero hemos tenido una devaluación del 120%, una inflación mayorista que ronda el 70% y una minorista de 47%. Eso pasa por invertir en un país que crece, y de golpe pasas a tener capacidad ociosa", continuó.

"Luchamos para que no mueran dos pueblos"

Martín Isasmendi, secretario general de Asociación Obrera Minera Argentina seccional Barker, señaló que la empresa no aceptó ninguna de las propuestas que la entidad presentó durante el período de conciliación obligatoria que finalizó esta semana.

Fuentes del gremio también anticiparon que se iniciará un plan de lucha para evitar que Loma Negra explote las canteras del distrito y lleve los minerales a sus otras plantas. El lema es "ni para las payanas van a tener piedras".

Hoy por la mañana comenzó la concentración en las afueras de la planta, y no se descarta que, como otras veces, el pueblo de Barker se una al reclamo. La intención de los trabajadores es que Loma Negra mantenga abiertas las negociaciones.

"Éramos 330 trabajadores y nos pedían que quedáramos 136, pero la asamblea resolvió que no se aceptaba la propuesta. Ahora quieren maliciosamente que queden trabajando 24 empleados, 17 de la comisión gremial. No lo vamos a aceptar", enfatizó Isasmendi.

"Estamos dispuestos a negociar, pese a que todas nuestras propuestas fueron descartadas. No queremos el cierre de la planta. Luchamos para que no mueran dos pueblos. Queremos ayudarlos a buscar inversiones y bajar costos, pero no queremos perder nuestros derechos", añadió. (La Nueva. y BAE Negocios)