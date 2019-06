Confirman que Pichetto será el candidato a vicepresidente de Macri

A pocas horas del tiempo límite para inscribir frentes electorales, se confirmó que el presidente Mauricio Macri estará acompañado en la fórmula nacional de Cambiemos por el senador nacional del bloque Justicialista Miguel Pichetto.

Así lo confirmaron a la agencia NA fuentes oficiales, y el objetivo del Gobierno es sumar una pata peronista al frente Cambiemos, en medio de los reclamos de la UCR de ampliar el espacio.

Se espera que el senador nacional hable esta tarde en el Senado y, según supo esta agencia, se esperaba una conferencia de prensa también en la Casa Rosada.

Pichetto había declarado esta mañana que las ideas de la expresidenta Cristina Kirchner "son viejas" y que él no comparte las visiones de su sector, al tiempo que remarcó que "esta idea del frente patriótico me hace acordar a la asamblea venezolana, no me gusta", durante una entrevista en un medio radial de Viedma.

El senador rionegrino había señalado 2 alternativas para que la ciudadanía considere en al camino hacia las próximas elecciones nacionales: "Este esquema binario es precisamente el debate, la vuelta del pasado con luces y con sombras, con aciertos y con errores, o un sistema capitalista con algunos factores muy importantes que nos haga crecer a muy corto plazo". (La Nueva., NA y Télam)