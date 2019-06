Otras veinte familias cumplieron el sueño de la casa propia

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

El sueño de otras 20 familias se cristalizó en los últimos días, con la entrega de viviendas en el barrio que desarrollan en conjunto los sindicatos de la Unión Obrera Metalúrgica, Químicos y Petroquímicos y Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines.

En este caso, con la presencia del intendente Héctor Gay y el presidente del Concejo Deliberante Nicolás Vitalini, se adjudicaron 10 casas de la UOM y la misma cantidad de SUTIAGA.

El jefe comunal recordó que era incierto el destino de estas unidades habitaciones en 2015.

“Por eso valoro el trabajo codo a codo con los gremios. Hoy ratificamos nuestro compromiso de entregar la totalidad de las viviendas que componen este complejo de 680 hogares. Allá por 2015, cuando asumimos el compromiso de terminar este proyecto, que por ese entonces iba en un camino incierto, parecía impensado. Hoy lo estamos viendo hacerse realidad para poder cumplir el sueño a mucha gente del techo propio”, manifestó Gay.

En tal sentido, anticipó que el lunes 24 de este mes se entregarán otras 24 unidades habitaciones (14 correspondientes a SUTIAGA y 10 a los afiliados metalúrgicos).

“Porque sabemos que es algo sumamente invalorable contar con el techo propio. El compromiso era terminar las 680 y podemos afirmar que las 680 estarán terminadas y entregadas este año”.

Y añadió: “Todos sabemos lo que es tener la vivienda propia. Dejar de pagar un alquiler o dejar de vivir apretados en casas de familiares tiene un valor extra y no tiene precio”.

El complejo comprende 680 viviendas, de las cuales 144 pertenecen a Químicos y Petroquímicos; 276 desarrolla SUTIAGA y 260 son de la UOM.

“Recuerdo que en 1985 pudimos entregar la primera casa, en el otro barrio de los metalúrgicos. Y puedo afirmar, porque en esa época me tocó recibir una, que es un día que no se olvida más. Es muy emotivo para uno y para toda la familia. Si bien es cierto que una casa es un bien material y no conforma la familia, tener el techo propio consolida y afianza. Corren tiempos complicados y todos sabemos lo que cuesta tener una casa. Por eso digo que ésto es muy valorable. Y en eso hay que agradecer el trabajo que desarrolló el intendente para poder cristalizar esto. Estamos llegando al final, luego de superar momentos muy difíciles, en los que no se sabía qué podía pasar con este predio”, señaló Daniel Gómez, en representación de la Unión Obrera Metalúrgica.

Sebastián Gómez, secretario de Viviendas de SUTIAGA, también se refirió en el mismo sentido.

“Se ha hecho un gran esfuerzo en conjunto para que este barrio sea una realidad, tanto de los gremios como el intendente y su equipo de trabajo, el Instituto de la Vivienda y otros organismos estatales. También debemos reconocer la paciencia que han tenido todas estas familias al esperar su vivienda. Estos son momentos muy gratos, pero también en el transcurso han sucedido otros complicados, que hemos podido superar”.

También participaron del acto el secretario General del municipio, Tomás Marisco; su par de Infraestructura, Alejandro Meneses; el titular del área de Comunicación y Contenidos Públicos, Pablo Romera y Pablo Landeiro, delegado de Villa Harding Green.

Abarca 19 manzanas

El conjunto de 144 unidades de los Químicos y Petroquímicos se encuentra ubicado en el sector comprendido por las calles El Caldén, Angel Della Valle, Leopoldo Marechal, Lucio Mansilla, Los Naranjos e Ingeniero Luna. Consta de 6 manzanas subdivididas en lotes individuales con una superficie promedio de 150m2 y corresponden a la tipología de viviendas de planta baja standard con una superficie de 48,11m2.

Las 276 unidades correspondientes a Sutiaga se encuentran ubicadoas en el sector comprendido por las calles Los Tamariscos, Leopoldo Marechal, Lucio Mansilla y Rawson. Consta de 8 manzanas subdivididas en lotes individuales con una superficie promedio de 150m2.

Las 260 de la UOM son 5 manzanas subdivididas en lotes individuales con una superficie promedio de 150m2.