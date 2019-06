Miguel Aolita: “Estoy feliz porque Bahía vuelve a tener presencia a nivel nacional”

Por Javier Schwab / jschwab@lanueva.com

“Estoy feliz. Bahía Blanca vuelve a tener presencia a nivel nacional con una titularidad en un cargo muy importante. Yo era subsecretario de Previsión, integraba el secretariado nacional, pero ahora me cabe la responsabilidad de ser secretario de la Juventud de la Federación Argentina por espacio de 4 años, y me llena de orgullo”.

Así lo expresó el secretario general de la Asociación de Empleados de Comercio de Bahía Blanca (AEC), Miguel Aolita, quien recientemente fue designado como secretario de la Juventud de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys).

El cargo asumido por Aolita quedó establecido durante el XII Congreso Nacional Extraordinario de la Faecys, donde, además, se dio apoyo a una lista de unidad encabezada por el dirigente mercantil Armando Cavalieri.

Aolita llegó al gremio bahiense en 2012 proveniente de Punta Alta. En aquel entonces fue designado interventor y luego reemplazó a Ezequiel Crisol como secretario general.

En 2017 renovó su mandato, siendo el único que se presentó en las elecciones y obteniendo el 43 % de los votos por parte de los afiliados.

Sin dudas subió otro peldaño en su carrera ascendente y asistirá en los próximos días a la primera reunión que Faecys llevará a cabo (miércoles 12 en su sede de Julio A. Roca 644).

“El llamado me hizo emocionar. Históricamente, por cantidad de afiliados, Bahía Blanca ocupó el octavo lugar y siempre contó con un representante en la secretaría de Previsión Social. En su momento, por casi tres períodos, lo fue el compañero Ezequiel Crisol”, contó Aolita.

“En 2008 por una decisión del propio Crisol le cedió el cargo a (Alberto) Mansilla, de Pergamino. Desde entonces Bahía se quedó sin ese cargo”, remarcó.

--¿Cómo se recuperó?

--En 2015, cuando recién asumía como secretario general, no se pudo porque debía que convalidar, como mínimo, un mandato como secretario general. Pero sí ejercí como secretario adjunto y nos otorgaron la subsecretaría de Previsión Social.

“Pasaron los 4 años y me volví a sentar con los mismos dirigentes, porque consideraba que Bahía Blanca tenía que tener esa representación. Sin dudas evaluaron el buen trabajo el cuerpo de delegados realizado en nuestro gremio”, puntualizó.

--Incrementaron los ingresos.

--Sí. Regularizamos las finanzas y eso generó que Faecys también se viera beneficiada con los ingresos que le corresponde, que es del 0,5 por ciento. Trabajar ordenadamente apuntalando al gremio, y la trascendencia en los medios de comunicación, nos terminó premiando.

“Nuestra filial pertenece al bloque mercantil del interior que conduce el compañero Ricardo Raimondo, quien es secretario general de Zona Norte y secretario de Finanzas de la Federación. El impulsó, junto con el compañero Armando Cavalieri, el retorno de Bahía Blanca a este lugar tan prestigioso”.

--¿Porqué consideraba que podía ocupar ese cargo?

--No por la juventud precisamente, pero sí por una mentalidad fresca y con intenciones de acercar jóvenes que aporten nuevas ideas.

--¿Cuáles serían esas ideas?

--Trabajar. No quiero el cargo para ir a cobrar un sueldo, sino para generar acciones concretas con ideas y proyectos. Y le puedo dedicar tiempo porque en la AEC tengo una comisión directiva consolida donde cada uno sabe lo que tiene que hacer.

“Raúl Oviedo, secretario adjunto, es una persona de plena confianza. Tengo muchos planes y una fuerza tremenda para asumir este nuevo desafío”, manifestó Miguel Aolita.

--¿Cuál va a ser el tema que pondrás en el tapete en la primera reunión?

--La participación de los jóvenes. Necesitamos que a nivel país más jóvenes se involucren y asuman compromisos.

“Soy un convencido de que no hay que criticar cuando uno ve que algo no está bien. La idea pasa por involucrarse y tratar de cambiarlo. Nuestro gremio tiene más de un millón de trabajadores, con un participación activa en cada distrito de todo el país. ¿Cómo no vamos a tener gente capaz de impulsar cambios? Estoy convencido de eso”, señaló.

“Los primeros pasos serán de conocimiento mutuo. Estaré al frente de una secretaría que ya está encaminada, donde los lineamientos son claros. Con trabajo y pautas concretas se logran los objetivos y, en mi caso, siempre se van renovando”, remarcó Aolita.

La reunión que se llevó a cabo en Faecys, donde se produjo el nombramiento de Miguel Aolita como de la Juventud de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (ver foto) contó con la presencia, entre otros, de Rubén Ledesma, secretario general de Zona Oeste y secretario de Accción Social de la Federación; Raúl Guiot, secretario general de San Martín; Mario Migliore, secretario de Organización de la Federación del Sindicato de Capital Federal y Orlando Machado, secretario general de Lanús Avellaneda y secretario general de Asuntos Legislativos de la Federación.

Las paritarias

Los trabajadores mercantiles se vieron favorecidos con un incremento del 30 por ciento en los salarios, situación que se resolvió en las últimas paritarias que acordó el gremio a nivel nacional.

“Los trabajadores ya percibieron el incremento establecido con el suelo de mayo. Se fijaron tandas bimestrales del 4,5% hasta llegar al porcentaje acordado”, señaló Aolita.

--¿Se fijó alguna cláusula de revisión?

--Sí. Existe una cláusula fíja para enero de 2020 y una variable, y automática, si en algún momento de lo que resta del año el proceso inflacionario iguala o supera el 30 por ciento establecido.

“Si eso ocurre, obligatoriamente las partes se sentarán a discutir la diferencia para que los trabajadores no pierdan el poder adquisitivo del salario”, aseguró Aolita.

--El año pasado vivieron una situación similar de reacomodamiento.

--Exacto. En abril de 2018 se había acordado un 15 por ciento de incremento y luego se hizo extensivo hasta un 45%. Si bien tampoco alcanzó, porque el proceso inflacionario superó el 50%, fue una de las mejores paritarias acordadas por los gremios.

“Esta cláusula automática tiende a corregir lo sucedido; es decir que no pase lo del año pasado. Cada vez que se vaya superando el número acordado se aplicará la cláusula obligatoria de juntarse las partes y realizar el ajuste que se considere pertinente”, sintetizó el secretario general de la Asociación Empleados de Comercio de Bahía Blanca.

Día del Padre

Con la participación de todos los afiliados directos (titulares varones), el venidero miércoles la Asociación Empleados de Comercio realizará un sorteo, con motivo del Día del Padre, en distintas empresas de la ciudad.

Por otra parte, también como agasajo a los papás, en la farmacias de la AEC se realizará un descuento del 25 por ciento en productos seleccionados.

Para la farmacia de Rodríguez 60 (2º piso) el descuento se hará efectivo desde este lunes 10 y hasta el viernes 15 de 8 a 20, y sábado de 8.30 a 12.30.

Por su parte, en la farmacia ubicada en calle 9 de Julio 445, será del lunes 10 al sábado 16 durante las 24 horas de los citados días.