Sin conferencia de prensa: por qué Gay y Susbielles eligieron las redes sociales para lanzarse

Por Damián Vallejos / dvallejos@lanueva.com

Héctor Gay y Federico Susbielles lanzaron sus precandidaturas a intendente por las redes sociales.

Macri anunció por Facebook las medidas económicas de cara al final de su mandato.

Posiblemente hace 10 años Gay y Susbielles se hubieran lanzado por LU2 y Macri hubiera informado su paquete de medidas en La Nación o Clarín.

No hubo ni una conferencia de prensa. Fue por una red social y los medios lo tomamos. Y los analistas políticos, en general, criticaron la medida.

"No creo que haya que pensar en términos de pelea de medios y redes sociales", dice Ana Doria, bahiense licenciada en Comunicación y especializada en Cultura y Ciudadanía Digital.

Doria explica que estamos atravesando un cambio social y cultural y que las relaciones en el mundo están cambiando con la revolución digital.

"No podemos hacer la vista gorda a esto. Los políticos que entienden de esto tendrán asegurada una buena campaña o gestión. La gente hoy consume las redes para informarse pero también la gente está en las redes e internet. Vivimos, nos expresamos, estamos conectados. Los medios también tienen que entender esto y estar ahí con la gente y con los políticos, políticas y con todos."

Sin embargo, la especialista en comunicación opinó que hay que prestarle atención a las redes que eligieron cada uno.

"En Twitter están los periodistas, el microclima político. Claramente hay una intención de que los medios levanten el tuit y cuenten que Gay y Susbielles son precandidatos a intendente. Pero a esta noticia se le suma que lo hacen por las redes. Entonces es noticia por dos", explicó la bahiense de 33 años que realiza un máster en Madrid.

La gestión de Gay viene ampliando la utilización de las redes sociales. De hecho, en base a un estudio que realizaron de los últimos años, definieron cómo encarar las suscripciones al WhatsApp del Municipio. Eso y las respuestas a los vecinos en Facebook hacen que para la gestión sean claves las redes sociales.

Doria opinó que "tiene sentido" el lanzamiento de Gay por todo lo que se hace en esa materia y porque también "siguen una línea de comunicación" de Cambiemos a nivel nacional y provincial.

En cuanto a las tendencias recientes de informar mayormente por redes sociales, Doria recordó el reciente caso del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que ordenó destituciones y nombramientos de funcionarios por Twitter.

Sí: el presidente "cool" tiene 37 años y todo lo informa a través de la red social del pajarito.

—¿Se viralizarían los mensajes de Twitter si los medios no los levantaran?

—Creo que sí, podrían cambiar los tiempos más o menos rápido. Pero no creo que esto sea opción. No creo que ningún medio deje de levantar las cosas que sucedan en Twitter y las redes e internet en general. Hoy ya es un hecho que esto suceda, no veo por qué habría que dejar de hacerlo. Las fuentes están ahí, bien directas.