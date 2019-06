Tony Parker anunció que se retira: "Muchas cosas pasaron últimamente", dijo

"Con gran emoción puse fin a mi carrera. Trabajé mucho, recibí mucho, ¡fue una aventura increíble! Incluso en mis sueños más salvajes, nunca pensé vivir estos momentos excepcionales en el equipo de Francia y la NBA".

De esa manera, Tony Parker, de 37 años, confirmaba hoy su retiro del básquetbol.

El base fue compañero de Manu Ginóbili en 15 de sus 16 temporadas en la NBA, compartiendo cuatro de los cinco títulos que cosechó la franquicia.

En los inicios de Emanuel en la NBA, se rechazaba al base, considerando que evitaba pasarle el balón.

El trío más ganador en fase regular de la NBA: Parker, Duncan y Manu.

Con el tiempo, ellos mismos se encargaron de ponerle humor a esta situación, aunque el francés, se había ganado pocos amigos en la Argentina en aquellos años.

“Muchas cosas pasaron últimamente que me llevaron a tomar esta decisión, pero al final del día lo que pasa es que si ya no puedo seguir siendo Tony Parker y no puedo jugar para ganar un campeonato, ya no me interesa jugar”, dijo.

Parker jugó 17 de sus 18 temporadas en la NBA en San Antonio Spurs y la última en los Charlotte Hornets.

Fue el primer jugador no americano que ganó el MVP en unas finales de la NBA (2007) y sigue siendo el jugador no americano con más puntos, asistencias y recuperaciones en los playoff de la NBA.