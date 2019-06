Tras 12 temporadas, mañana se termina The Big Bang Theory, la comedia más vista de la última década

The Big Bang Theory, la sitcom más popular de la última década que narra la historia de un grupo de amigos científicos “nerds” amantes de los cómics y la tecnología, emitirá mañana a las 21, por Warner Channel, su episodio doble final.

Pasaron 12 temporadas y 279 capítulos desde que los espectadores conocieron por primera vez a los amigos Sheldon Cooper (Jim Parsons) y Leonard Hofstadter (Johnny Galecki), dos doctores en física a los que les cambiaría la vida para siempre la mudanza al departamento de al lado de la despampanante aspirante a actriz Penny (Kaley Cuoco).

Creada por Chuck Lorre (el mismo de, por ejemplo, Two and Half Men), The Big narraba cómo a partir del flechazo inmediato de Leonard por la bella rubia su mundo cerrado de ciencia, comiquerías y videojuegos comenzaba a resquebrajarse.

Hasta entonces el grupo, que también integraban Howard Wolowitz (Simon Helberg) y Raj Koothrappali (Kunal Nayyar), vivía entre su horario de trabajo e investigación en el Instituto Tecnológico de California y muchas de aquellas actividades habitualmente tachadas de “nerds”.

El choque de mundos que suponía el acercamiento a Penny, y concretamente la posibilidad de conocer chicas, era bienvenido por todos menos por Sheldon, un superdotado con dos doctorados que hace las delicias del público con sus demostraciones de soberbia, múltiples trastornos compulsivos e incapacidad para comprender simples códigos de interacción interpersonal, como el sarcasmo.

Si bien se trata de una comedia coral, a la que con el correr de las temporadas también se irían incorporando al mismo nivel protagónico Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik) y Bernadette Rostenkowski (Melissa Rauch), fue siempre el personaje de Sheldon el que se llevaba la mayoría de las miradas.

El Globo de Oro y los cuatro premios Emmy que ganó Parsons por el papel y el spin-off sobre la infancia del personaje -Young Sheldon, que lleva ya dos temporadas y va por más- dan cuenta de la atracción que supo generar el “más nerd entre los nerds” del grupo.

Referente en una época en la que el cómic, los superhéroes y lo tecnológico se convirtieron en mainstream, The Big Bang Theory hizo su parte para poner en duda el aspecto monstruoso con el que se representaba a los inteligentes, los no atléticos o los tímidos en, por ejemplo, La venganza de los nerds (1984).

Sin embargo, con cierto agotamiento de la trama tras 12 años y los cada vez más altos costos de producción -los cinco miembros originales del elenco cobraban ya casi un millón de dólares por episodio-, los productores de la serie decidieron terminarla aún estando arriba en su popularidad.

En el top 10 de lo más visto de la TV estadounidense desde la quinta temporada, en el top 3 en las últimas siete e incluso la de mayor rating en su penúltima entrega, The Big Bang Theory fue por lejos la comedia más vista de la última década.

Y no solamente a través de la señal lineal de aire o cable en la que se emite en cada país, sino también que lidera año a año el ránking de las sitcoms más “pirateadas”, según reporta el sitio especializado TorrentFreak.

El episodio doble final ya se emitió en EE.UU. con 18,5 millones de televidentes en vivo y con muy buenas calificaciones de la crítica, algo especialmente destacable a la luz del malogrado cierre que tuvo Game of Thrones hace semanas, por ejemplo.

Durante toda la temporada Sheldon y Amy supieron que sus investigaciones los ponían en el radar para ganar el Nobel de Física y por fin esperan ahora noticias de la Academia de Ciencias de Suecia para saber si serán galardonados.

La posibilidad de obtener el ansiado premio, además de varias otras sorpresas para dar conclusión al arco narrativo del resto de los personajes, podrá verse en América Latina mañana a las 21. (Télam)