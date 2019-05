Coronel Pringles: el intendente Carlos Berterret confirmó que no buscará la reelección

El intendente de Coronel Pringles, Carlos Berterret, confirmó hoy los rumores que indicaban que no buscará la reelección en los comicios de este año.

Berterret ya había dado pistas de su decisión el 1 de marzo pasado, cuando brindó el discurso inaugural del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. En aquella oportunidad había señalado que lo hecho no es suficiente para el distrito, que no hay que aferrarse a un “sillón” y que “se necesita tomar otro rumbo, otra impronta” que él no posee.

“Se restableció el orden (del municipio) y se generó mucha obra pública, pero Pringles merece hoy un progreso en otras áreas que no son mi fuerte y por esa razón decidí dar un paso al costado”, dijo el intendente pringlense.

La decisión sorprendió a no pocos pringlenses, tomando en cuenta que Berterret fue artífice de obras que durante años reclamó la comunidad, como la repavimentación del Boulevard 40, la terminación de 200 viviendas del exPlan Federal y las cloacas para Indio Rico.

Por supuesto, en el distrito pringlense ya comenzó la danza de nombres de posibles reemplazantes. En la lista ya aparecen el concejal Lisandro Matzkin y los funcionarios Oscar Rossi (Producción) y Diego Pelegrinelli (secretario técnico).