“Me equivoqué, porque tendría que haber declarado que tomé un té de coca”, dijo Diego Gerbaudo

El 21 de mayo de 2018, cuando Salta Basket jugó ante Ferro, el cordobés Diego Gerbaudo salió sorteado para el control antidoping.

Coincidentemente, Gerbaudo dejó de jugar y la información oficial fue que Víctor Cajal lo reemplazó por una lesión.

Cinco meses después, el laboratorio de control de la Agencia Española de Protección a la Salud en el Deporte (Aepsad) informó que el resultado analítico adverso corresponde al hallazgo de “cocaína”.

En consecuencia, la Comisión Nacional Antidopaje suspendió al base por tiempo indefinido.

"Tuvimos un pacto con el club que no se iba a hablar. Personalmente me equivoqué, porque tendría que haber declarado que tomé un té de coca, pero me dijeron que no lo declare. El partido fue un lunes y yo tomé el té el sábado previo, en la casa de mi hermana", le contó Gerbaudo, ex Bahía Basket, a "El Tribuno" de Salta.

Después de cuatro meses de paro, el Tribunal envió los resultados y luego se desintegró, por lo que Gerbaudo quedó suspendido, sin saber cuándo podrá jugar.

"La dirigencia de Salta Basket se está portando muy mal conmigo. A mí, el kinesiólogo me dijo que no lo declare en el control. Los del equipo también tomaban té de coca", le contó el jugador al medio salteño.

"Al té lo tomé, no lo niego. Me invitaron a cenar y después me convidó un té mi hermana. No soy de salir de joda, vivo con mi esposa y mi nena muy chiquita y además jugábamos un lunes en Ferro, en la instancia decisiva", contó.

En medio de esta confusa situación, el jugador está recibiendo muestras de respaldo por el ambiente basquetbolístico.

Análisis médico

Especialistas en endocrinología y toxicología reconocieron a "El Tribuno" que “el té de coca puede dar positivo en cocaína”.

Adriana Flores Blasco, especialista en toxicología y recientemente jubilada del hospital San Bernardo, sostuvo a "El Tribuno" que puede dar positivo, dependiendo del método que se utilizó.

“Se mide el metabolito y si es cualitativo, dice que hay, pero no dice cuánto”, dijo.

Martín Teruel, secretario en Adicciones, corroboró los dichos de la especialista.

La pequeña porción de té de coca es desdoblada en el hígado, donde se produce el metabolito benzoilecgonina (el principal metabolito de la cocaína).