Larreta y el acuerdo con la oposición: "Ojalá Cristina Kirchner y su equipo también firmen"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo hoy que la posibilidad de que todos los líderes de la oposición firmen el acuerdo propuesto por el gobierno nacional sería una "señal de madurez política como país" y, con vistas a las elecciones, sostuvo que en Cambiemos "el único plan es la reelección" de Mauricio Macri.

"Que suscriban todos sería una señal de madurez como país, sería lo mejor para la Argentina. Ojalá que Cristina Kirchner y su equipo también firmen", dijo el jefe de gobierno porteño en diálogo con CNN Radio Argentina, en relación a los 10 puntos básicos de consenso en políticas públicas propuesto por el Poder Ejecutivo.

Rodríguez Larreta remarcó que "hay varios de los líderes que se mostraron de acuerdo con este consenso o acuerdo, en que haya líneas que se sigan adelante gane quien gane, que no se vuelvan a discutir en la Argentina ciertos temas, y que si se tiene compromisos, hay que cumplirlos".

En ese sentido, dijo que tanto el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, como el senador del PJ Miguel Angel Pichetto dieron "una señal positiva"; y que Sergio Massa dijo que "estaba abierto al dialogo", pero que el ex ministro de Economía Roberto Lavagna "fue más distante".

"Eso me sorprendió, porque lo que se dice en los 10 puntos es lo mismo que se lo escucha a él decir todo el tiempo", sostuvo Rodríguez Larreta sobre Lavagna.

Nuestro plan es la reelección

Con vistas a las elecciones generales de octubre, el dirigente de Cambiemos dijo estar "convencido" de que los argentinos "no vamos a volver para atrás, ya que dimos vuelta la página".

"No hay otro plan. Nuestro plan es la reelección de Mauricio Macri. Es el único candidato presidencial (de Cambiemos). No hay otro", ratificó, y consideró que "los argentinos no pueden volver a votar a alguien que sigue apoyando a Nicolás Maduro en Venezuela".

Por otra parte, confirmó que ayer tuvo un "encuentro casual" con la expresidenta Cristina Kirchner en el Aeroparque metropolitano.

"Estaba llegando de Córdoba ayer al mediodía y la vi sentada en un sillón. Me acerqué y la saludé. Ella me respondió muy amable también", contó Rodríguez Larreta, quien precisó que no leyó ni leerá el libro Sinceramente, de la exmandataria, ya que prefiere "leer cosas más esperanzadoras, más positivas y con mejor onda". (Télam)