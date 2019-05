Video: un premio sorpresa que hizo romper en llanto a Nicolás Laprovittola

El base argentino Nicolás Laprovittola fue esta mañana al entrenamiento de Joventut y se llevó dos sorpresas: primero, la nominación como MVP de la temporada, en la élite del básquetbol español , segundo, la aparición de sus padres Margarita Stolbizer y Juanino Laprovittola, quienes viajaron desde Buenos Aires para entregarle el premio, lo cual emocionó hasta las lágrimas a Nico.

"Algún que otro partido sí he sentido un poco de emoción, pero no soy de llorar, no me sale. Pero lo de hoy me ha superado totalmente. Fue muy emocionante, no me lo esperaba. Verlos ahí, también ellos muy emocionados y felices por ver a su hijo tener éxito, me llenó completamente”, dijo.

“No me lo esperaba para nada. Armaron bien todo para que entre en la broma y la verdad es que ha sido muy fuerte para mí. Tanto mi papá como mi mamá y Delfi, mi novia, son muy importantes para mí, para poder soportar vivir lejos de casa, teniendo el apoyo de ellos en todos los partidos. Ellos tienen un crédito de haberme traído hasta acá”, destacó.

Mirá el momento del encuentro: