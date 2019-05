Ya se conocen los primeros datos del censo forestal de los barrios y el centro

Durante este mes se finalizará el relevamiento de especies en la periferia de la ciudad, a lo cual se sumarán los datos obtenidos en el casco céntrico, en el trabajo de Censo Forestal iniciado por la comuna rosaleña.

Si bien se deberá desarrollar un análisis de toda la información, mediante una aplicación de celulares, que permite el registro, la informatización y generación de estadística casi en simultáneo, en principio el dato más llamativo es que “tenemos más de un cuarto de cazuelas vacías, los canteros donde debería haber árboles y, sin embargo, no están”, según indicó el ingeniero agrónomo Fernando Erize, responsable del Departamento municipal de Forestación y Paseos Públicos.

“En este caso, me refiero a canteros existentes o tapados. Esto arrojó un resultado menor al 30%. En principio, de toda la información que genere el censo, ya se sabe que una de las primeras medidas será atender esta cuestión de la falta de especies”.

Recordó que el censo es un requisito de la ordenanza y lo que permite es planificar de manera adecuada.

“Sin estos datos, no se planificaría de manera correcta. Es un relevamiento exhaustivo: planta por planta, frente por frente, con medidas cuantitativas y cualitativas”, dijo el profesional.

Poda responsable

Mientras tanto el próximo mes se iniciará el periodo de poda, que se extenderá hasta el 31 de julio.

Previo a ello, se realizaron jornadas de capacitación para podadores, sobre los criterios adecuados para llevar adelante ese trabajo.

De esa manera, además se actualiza la lista de podadores registrados (alrededor de 15 personas, cuyos datos se pueden recabar en la oficina de Forestación, en Humberto 1500) y se generan los permisos de poda.

También se tuvieron encuentros con los vecinos, con la idea de unificar criterios y evitar podas más severas o las que realmente están permitidas.

Erize sostuvo que desde el año anterior se hicieron coordinaciones con el área de Servicios para la recolección de los restos de la poda.

“El municipio adquirió una chipeadora, que reduce ocho veces el volumen del verde, lo cual facilita la logística. En la temporada anterior dio muy buenos resultados”, comentó.

También habló sobre la concientización y la importancia de cuidar a las especies.

“Hay que saber que la poda siempre es una herida para el árbol. Esa es la premisa fundamental. A partir de ahí, cada corte que le hagamos a las ramas es una herida y una posible entrada de patógenos. Esto quiere decir que cada corte debe estar bien justificado. Este periodo no es una invitación a la poda, sino que es la ventana de tiempo que se autoriza a realizar el corte de la rama que llega a un cable o interfiere con los peatones o los vehículos. Pero no es un descope. Está prohibido realizar un corte transversal; es decir todo a una misma altura. No sólo afecta al árbol, que lo deforma y compromete su vida futura, sino que además complica o interfiere peor en un futuro con ramas más finas”.

“Sabemos que esto no es de mala intención, sino una cuestión cultural que está muy arraigada y hay que ir cambiando”, expresó.

Estado y medidas de especies y frentes

Erize sostuvo que durante el censo se realizan medidas (diámetros y distancias entre plantas y hacia el frente).

También comentó que se consideran cuestiones asociadas al estado sanitario, la peligrosidad, el ahuecamiento, la inclinación, y la altura de los ejemplares, entre otros datos.

“Con toda esa información, que se entrecruza y permite la generación de identificaciones de riesgos, como inclinación, ahuecamiento y enfermedades, se concretarán luego los puntos para intervenir y las prioridades”, agregó.

Más tarde, dijo que irán surgiendo cuestiones para cumplimentar en el mediano plazo.

“Esto se refiere a la mejora del arbolado en todos los lugares donde hoy no existen. Como decía antes, en los frentes donde sólo están los canteros y se desconoce el motivo por el cual no está el ejemplar”.