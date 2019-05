Una gran venta que no pudo ser y junio llega con varias obras de peso

--Hola, Juan María. Qué pena que no se trajeron nada desde Brasil, pero seguro el jueves lo dan vuelta en el Monumental.

--Por supuesto, pero mejor preocupate por pasar al Bicho hoy en la Bombonera. No siempre los va a salvar Andrada...

--Fe es lo que sobra, pero vayamos a lo nuestro. Hace tiempo que estás callado con el tema político. ¿Qué pasa en Bahía amigo?

--No mucho. Todos siguen esperando novedades de arriba y nadie muestra abiertamente las cartas. Por lo pronto lo más seguro es que Héctor vaya por Cambiemos y en la oposición nada está claro aún. Días pasados Federico Susbielles blanqueó su intención de ir por el kirchnerismo y Feliú sigue viendo qué pasa. Así que no hay demasiado.

--En el peronismo confían en ir unidos porque eso les daría chances.

--Todo dependerá de lo que se resuelva arriba con el Peronismo Federal, con Lavagna, etc. Igual te digo que no será fácil hacer un rejunte porque muchos, por más que digan lo contrario, hasta hace poco no se podían ni ver.

--Dónde sí pasaron varias cosas fue en el Concejo ¿No?

--Sí, y algunos papelones también te diría.

--¿Por?

--El jueves si no se avivaba mi amigo periodista “Fatiga” pasaba totalmente desapercibida la aprobación del aumento del 45 por ciento en el parquímetro. Ese reajuste figuraba con un proyecto de ordenanza modificando un artículo de otra ordenanza.

--Qué raro que la oposición ni siquiera haya levantado la perdiz...

--Muy extraño, pero si querés te comento otro episodio vergonzoso.

--Ya sé. El escándalo sobre el levantamiento o no de la ciclovía de calle Hipólito Irigoyen.



--Y si, la verdad que es una vergüenza que la autora del proyecto, la radical Gabriel Schieda, haya anunciado el viernes por la mañana que se eliminaba dicha ciclovía y luego otros concejales salieron a aclarar que ese proyecto había sido modificado y que finalmente la ciclovía se mantiene. Es más, luego Schieda denunció por las redes sociales que el oficialismo le había cambiado el proyecto. Pero hay más, me dicen que esto no fue así y que el resto de la oposición supo, al momento de votar, que la ciclovía continuaba.

--Increíble y lamentable. Todo esto es algo muy pocas veces visto. Seriedad damas y caballeros...

--Incluso no tenés idea lo que costó saber qué cuadras finalmente se liberan al estacionamiento en una de sus manos y me parece que el vecino se merece algo más de parte de sus representantes. Ahora se habilitará el estacionamiento en 11 de Abril entre avenida Alem y Alvarado --a mano izquierda--; en ambas manos de 19 de Mayo-Gorriti, entre Zapiola y Terrada. También en calle Güemes y Saavedra, en las que actualmente está prohibido.

--Bueno, aflojemos. Me imagino que el jueves a la noche estuviste en la presentación del Plan Director del Hospital Municipal...

--Así es. El proyecto es muy interesante porque va a transformar no sólo al hospital sino a toda esa área de la ciudad. El jueves hubo una reunión a la que asistieron unos 100 empresarios y se les pidió colaboración. Fue algo similar a lo que sucedió en la década del `80 cuando los empresarios Jaratz, Moreno y Eliçabe financiaron gran parte de las obras realizadas.

--¿Qué piensan hacer?

--Ya hay varias obras importantes en marcha y la idea es concretar un hospital moderno, acorde a los tiempos que corren. Entre otras medidas se pretende abrir la calle Vicente López, que tendrá un uso público con sectores peatonales que la cruzan. También se verá totalmente renovada la calle Bravard, que ahora también luce distinta con las obras encaradas por el municipio en la Escuela Media 3.

El Guanaco, Dasso y otro acueducto

--¿Tenés alguna novedad de las obras en El Guanaco? Hace tiempo que están paradas.

--Por suerte tengo buenas noticias. Me anticiparon que la empresa Omega, que se había retirado por falta de pago, reanudará las tareas el 1 de junio. Se trata de una obra muy importante porque abarca casi tres kilómetros de un sector vial muy conflictivo. Acordate que los choferes de ómnibus no querían pasar más por los constantes robos.

--Claro, está tan deteriorado que los micros y los camiones deben circular a muy baja velocidad y allí son presa fácil.

--Exacto. Por lo que sé el intendente inició gestiones con el ministerio de Transporte de la Nación y se van a continuar los trabajos de hormigonado en unos tres kilómetros. Pero si querés también tengo una buena nueva sobre otra obra que va a dar que hablar.

--Dale, te sigo.

--Me anticiparon que en los primeros días de junio saldrá a licitación la autovía de la avenida Dasso. Es una obra enorme que demandará cerca de 3 millones de dólares.

--La van a pagar el Municipio y el Puerto ¿No?

--Tal cual e incluye varios carriles, colectoras, puentes peatonales, etc, a lo largo de un kilómetro y medio en el acceso a White. Estate atento porque la licitación se va a anunciar en los próximos días.

--Ya que estamos con el tema obras. ¿Alguna novedad sobre las que se deberán hacer en compensación por la no realización del acueducto del río Colorado?

--A fin de junio se va licitar una primera etapa de ambiciosas obras que incluye un nuevo acueducto desde el dique Paso de las Piedras y grandes cisternas para regular la presión y mantener reservas de agua en Bahía, Cerri, Bosque Alto y Punta Alta. Luego vendrá la ampliación de la planta potablizadora Patagonia.

Autonomía de Puerto Rosales

--¿En qué quedó lo de la autonomía de Puerto Rosales que me comentaste la semana pasada?

--Por lo que sé, la gobernadora Vidal ya tiene en su escritorio el expediente y lo va a firmar entre el martes y el miércoles.

--Entonces se vienen cambios grandes para ese puerto, sobre todo por el petróleo de Vaca Muerta. Incluso deberán hacer ampliaciones grandes para los futuros despachos de combustible.

El futuro de Lucaioli

--Buena noticia, pero hasta ahora me resulta raro que no me hayas anticipado ningún cierre comercial en Bahía.

--No, pero, por ejemplo, sigue de mal en peor la situación en la fábrica de colchones Fabra Fons, los trabajadores denunciaron que no les pagan y no tienen materia prima para producir. La empresa ya había pasado por un momento similar y se recuperó, esperemos que salga adelante.

--Por supuesto. ¿De Lucaioli sabés algo más?

--Qué la Gran Barata se estiró hasta el miércoles y los empleados estuvieron recibiendo depósitos por lo que ingresó de pagos en efectivo. Lograron terminar de pagar salarios de marzo y ya empezaron a completar el aguinaldo impago. Ahora falta que ingrese lo producido por las ventas con tarjeta.

--¿Anduvo bien la Gran Barata?

--Sí, se vendió mucho y en la empresa estaban muy emocionados por el apoyo recibido. De todas maneras aún queda mercadería. Habrá que ver qué sucede luego que termine la barata. Existe cierto optimismo por la posibilidad de concretar finalmente la venta de algunos inmuebles. Eso podría evitar el cierre.

--¿Y cómo andan en general las ventas en Bahía?

--El panorama sigue de mal en peor, aunque me dicen que con el día de descuentos dispuesto el lunes pasado por la Corporación las ventas repuntaron hasta un 50 por ciento.

--Sí, pero lo que se vende ese día luego se traduce en menos ventas el resto de la semana...

--Algo de eso debe haber pero si te parece dejemos de lado la malaria y hablemos de una gran inauguración que se viene.

--Dale, me parece bien.

--El viernes que viene finalmente se producirá la inauguración oficial de la concesionaria de autos de alta gama de la marca alemana de los anillos entrelazados. Como te dije días atrás en la fiesta se hará el lanzamiento en Argentina de un nuevo modelo que sorprende por su equipamiento.

--Me imagino que Leo tirará la casa por la ventana.

--Así es, por más que el local ya abrió sus puertas el viernes habrá festejos con más de 500 invitados, entre ellos el intendente.

--Bueno, sólo espero que no vayas a garronear. ¿Algo más?

--Tengo algunos detalles de una gran venta que no se pudo concretar pero, según me dicen, aún hay chances.

--Dale, de qué se trata.

--De la ex CAP.



--¿Uhh qué tenés?

--Qué estuvo cerca de venderse a un grupo inversor compuesto por un brasileño y algunos argentinos por unos 10 millones de dólares.

--¿Y qué pasó?

--Se está a la espera de financiación exterior. Los actuales dueños son tres y están peleados entre ellos. Si bien hasta ahora la cosa no avanzó siguen las negociaciones. Por lo que sé quien está a cargo de mediar para concretar un proyecto productivo en serio es el doctor Miguel Ángel Asad.

--Bueno, esperemos que no sea humo y la cosa se concrete.

--No sé en qué terminará, solo te comento lo que viene pasando.

--Por supuesto, ya lo sé. ¿Otro tema?

--Que el club de calle Chiclana está por cumplir 100 años y está preparando una celebración con todo antes de fin de año.

--Bien por El Nacio.

--Sí. Hay varios históricos en la organización y van a celebrar en su quinta. Para empezar los festejos ya organizaron partidos de básquet en el famoso “cajón” de calle Drago y juegan desde hombres de 25 hasta 80 años, entre ellos Cortondo, el Oso Núñez, Raúl López, Darío Reiner, Juan Carlos y Luis Merlini, Renzo Pasetti, Panisse y Roberto Re, entre otros. Ah, me olvidaba, también están armando un libro por el centenario.

La Policía Local se muda

--¿De ámbito policial alguna novedad?

--En esta idea de optimizar los recursos del Estado municipal en tiempos de crisis, me enteré que no solo la secretaría municipal de Seguridad va a cambiar de sede para achicar gastos.

--Claro, leí que la secretaría que está en la primera cuadra de Yrigoyen se va en pocos meses para el exedificio de la terminal de ómnibus. ¿Quién más se muda?

--Un “pariente” cercano: la Policía Local, que hasta ahora tiene sede en Manuel Molina al 400.

--¿Esa fuerza sigue funcionando como tal? Porque me comentaron que en muchos municipios fue absorbida por la bonaerense o directamente desapareció.

--Parece que en Bahía va a seguir. Esa decisión es resorte del intendente y me dicen que tanto Gay como en el ministerio de Ritondo están conformes con la tarea de la institución, que tiene unos 400 efectivos en sus filas.

--¿Pero se muda de lugar?

--Exacto. Creen que se va para el Bajo Rondeau, en la zona cercana a la delegación municipal del Noroeste, que está en Pacífico al 200.

--¿También en esto existe una razón presupuestaria?

--Por un lado sí, porque iría a un lugar más grande y que se alquilaría por la mitad de lo que cuesta el edificio de Manuel Molina. Y por el otro, hay una decisión del jefe comunal para trasladar la fuerza a uno de los sectores sociales más vulnerables, para que se cumpla con aquello de la policía de proximidad, uno de los pilares de su creación, allá por 2014, durante el gobierno de Daniel Scioli.

--Y ya que estamos con el tema seguridad, ¿Álvarez Porte va a continuar al frente de la secretaría municipal en caso de que el oficialismo triunfe en octubre?

--Hoy es difícil aventurarlo, porque es un área de gran desgaste, pero en principio te diría que sí. El miércoles estuvo en La Mesa de Panorama, por LU2, y ratificó que no será candidato. Aparentemente tiene ofertas para emigrar a los ministerios de Seguridad de Provincia o de Nación, pero tendría intenciones de quedarse en Bahía. De hecho, está haciendo trámites para obtener una financiación.

--¿Una financiación?, ¿para qué?

--Busca, al parecer, apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo para obtener un crédito y cubrir el costo de nuevos handies para la Policía Local, porque esa fuerza depende orgánicamente de La Plata, pero los municipios deben hacerse cargo de gran parte de los recursos que insumen.

--¿Y están obligados a cambiar los handies?

--Sí, porque se supone que en pocos meses nuestra jurisdicción tendrá que sumarse a otras de la provincia donde ya se encriptó la frecuencia, con lo cual se necesitan nuevos equipos. La idea es evitar que los delincuentes no interfieran la señal y sepan de antemano los movimientos de la policía.

--¿Son costosos los nuevos equipos?

--Dependiendo de la tecnología, entre 800 y 1.800 dólares cada uno. Y se necesitan no menos de 100...

--Bueno, antes de irnos está bueno mandarles un abrazo nuestros compañeros de LU2 porque el viernes 31 la emisora cumple 89 años acompañando el aire de Bahía Blanca y la región con solvencia, con la verdad y buenos profesionales.

--Me sumo. Lejos la primera. Pero ahora pagá la cuenta vos y levantemos campamento.

--Dale, hasta el próximo domingo.