El glamour de Mónaco, entre la contundencia de Hamilton y el recuerdo de Lauda

Todo continúa siendo a pedir de Mercedes en la presente temporada de Fórmula 1. Y esa tendencia favorable para las Flechas de Plata, se evidenció una vez más esta mañana en la jornada de entrenamientos del Gran Premio de Mónaco.

Fue el actual líder del torneo y campeón reinante, el inglés Lewis Hamilton, el encargado de llevarse todos los laureles del día, tras adueñarse de ambas tandas de ensayos en el mítico Principado de Montecarlo, sede de la sexta cita del año.

Al cabo del primer día de acción (a excepción de las demás pruebas, en Mónaco se ensaya el jueves y se descansa el viernes), Hamilton quedó en lo más alto tras emplear 1m 11s 118; 081/1000 más veloz que su compañero de equipo, el finés Valtteri Bottas.

The smallest of kisses for the barrier 👀 🔍 😘#F1 #MonacoGP 🇲🇨 @Carlossainz55 pic.twitter.com/ZKrzzxVy69