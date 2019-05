Francisca Valenzuela exclusiva: "Mis primeros discos fueron de Spice Girls, Mariah Carey y Tupac"

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

La artista pop y poeta Francisca Valenzuela pasó por nuestro país para presentar sus canciones (cuenta con millones de reproducciones en YouTube) y charló con La Nueva.

"Tuve mucha influencia del mundo pop gringo como mis primeros casetes y discos de Spice Girls, Mariah Carey, Selena y Tupac Shakur. Tenía una influencia directa de todo lo que se escuchaba ahí, entonces fue formativo eso en lo artístico", aclaró la chilena Valenzuela.

Su tema "Ya no se trata de ti" tiene más de 3.000.000 de reproducciones en poco más de seis meses en YouTube.

Es una balada moderna y confesional que formará parte del cuarto álbum de estudio que la artista lanzará este año.

"Creo que todas las canciones son fotos del momento, entonces si mirás para atrás y decís “¡guau! esto estaba pasando, todas te identifican. Aunque a veces te dan nervios o no te gustan (risas). Creo que hoy en día me representa la última canción “Ya no se trata de ti”. Desde lo lírico y conceptual una canción que habla sobre crecimiento, autosuperación y empoderamiento, creo que ese proceso es natural para mi y para muchas personas y no ha sido fácil. Me importa conectar con esa sensación y plasmarla en una canción", aclaró Francisca.

--Seamos injustos con el resto de tu obra ¿Podés nombrar un par de canciones más que te representan?

--Me gusta mucho la canción "Siempre eres tu". Me gusta por lo oscura y por el arreglo que tiene la versión grabada, la versión acústica y la versión en vivo. Hay varias que son del Lado B que también me gustan mucho como "Corazón". Habla sobre el proceso creativo y como para mi, escribir y crear me nutren. Me gusta también "Yo lo busco" y “Salvador” y también todas las que vienen en este nuevo disco que aún no puedo decir mucho, pero son muy potentes y me identifican sin dudas porque son del presente.

California, un lugar ideal para desarrollar ideas creativas

--¿Qué creés que te dio musical y profesionalmente haber crecido en California?

--No sé si me dio herramientas musicales puntuales y específicas. Sí puedo decir que al vivir en un lugar como California y estar expuesta a tanta cultura, a tanta diversidad y tanta educación en donde las personas hacen muchas cosas desde pequeñas, están muy activas. Entonces esa exposición a ese mundo fue una suerte, canalizó en mi desde muy chica la posibilidad de explorar y crecer artísticamente. Alimentó mis intereses y me dio espacio para poder hacerlo. Al volver a Chile me di cuenta de que no existía eso de la misma manera. Entonces creo que esa infancia fue una gran suerte que me dejó conectar y explorar mi pasión e intereses artesticos y creativos que tenía desde muy chica.

--¿Cuáles fueron los primeros artistas que te influenciaron desde chica?

--¿Cómo haces convivir en tu obra tu pasión por la música, el pop y tu gusto por la poesía?

--Los voy combinando. Las cosas que me emocionan, me interesan y me conmueven las voy construyendo y armando. Tengo una pasión muy fuerte por la poesía y las palabras, pero también por el pop justamente. Creo que no es una fórmula de laboratorio, sino simplemente son cosas que nacen y son sinceras y cercanas a mi. A veces son canciones que tienen una cantidad de palabras excesivas con conceptos abstractos y a veces son tres acordes y una verdad sencilla y directa. Todo me parece importante, relevante y valioso.

"Me encanta explorar las diferentes áreas. Me encanta la puesta en escena, el baile, la música, la potencia y el canal del pop como una plataforma y un vehículo de transformación social. La poesía me encanta por su intimidad, su cercanía y porque son palabras que te acompañan adentro de tu cabeza cuando estás leyendo. Esas dos cosas conectan al final del día y emocionan y activan a las personas".